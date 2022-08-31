Lexar выпустила быстрый твердотельный накопитель Professional NM800PRO

Компания Lexar объявила о выпуске сверхбыстрого твердотельного накопителя Professional NM800PRO основанного на интерфейсе PCIe Gen4. Доступные варианты памяти: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Lexar Professional NM800PRO обладает такой же скоростью, что и Samsung 990 PRO (до 7500 МБ/с при чтении и 6500 МБ/с при записи). Он использует 12-нм контроллер, что позволяет ему работать с низким энергопотреблением. Накопитель обратно совместим с PCIe 3.0. Professional NM800PRO также поставляется в версии со встроенным радиатором для оптимального отвода тепла. Новинка совместима для установки на консоль PS5.

Твердотельный накопитель Lexar Professional NM800PRO продается за 299 долларов за версию с радиатором и объемом 2 ТБ.
KIOXIA анонсировала новую линейку твердотельных накопителей …
Компания KIOXIA объявила, что корпоративные твердотельные накопители NVMe серии CM7 теперь поставляются к…
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10-…
Тестируемая сегодня карта памяти Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ может использоваться на различных ти…
Представлен новейший SSD Sabrent Rocket Plus G Gen 4…
Sabrent только что анонсировала свои новые твердотельные накопители Rocket Plus G Gen 4, оптимизированные…
Твердотельный накопитель Samsung 990 PRO PCIe Gen 5 NVMe M.2…
Компания Samsung опубликовала рекламный тизер твердотельного накопителя следующего поколения - 990 PRO PC…
Обзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого …
Наблюдается тенденция не только перехода с жестких дисков на твердотельные накопители, но и уменьшение ко…
RAID-контроллер HighPoint SSD7540 обеспечивает скорость данн…
Компания Highpoint объявила о выпуске 8-портовых RAID-контроллеров M.2 NVMe. Производитель представил два…
Angelbird Technologies представила карты памяти линейки AV P…
Компания Angelbird Technologies выпускает карты памяти AV PRO SD MK2. В новую линейку входят модели AV PR…
DataLocker Sentry K350 - зашифрованный USB-накопитель с ауте…
Компания DataLocker представила зашифрованный USB-накопитель Sentry K350 с питанием от батареи и аутентиф…
Обзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний дискОбзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний диск
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идейЧто подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей
Обзор KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB. Твердотельные диски с АлиэкспрессОбзор KINGSPEC NE-512 и KINGSPEC NE-1TB. Твердотельные диски с Алиэкспресс
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor