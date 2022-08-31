Lexar выпустила быстрый твердотельный накопитель Professional NM800PRO

Lexar Professional NM800PRO обладает такой же скоростью, что и Samsung 990 PRO (до 7500 МБ/с при чтении и 6500 МБ/с при записи). Он использует 12-нм контроллер, что позволяет ему работать с низким энергопотреблением. Накопитель обратно совместим с PCIe 3.0. Professional NM800PRO также поставляется в версии со встроенным радиатором для оптимального отвода тепла. Новинка совместима для установки на консоль PS5.
Твердотельный накопитель Lexar Professional NM800PRO продается за 299 долларов за версию с радиатором и объемом 2 ТБ.