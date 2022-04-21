Lexus представил полностью электрический кроссовер RZ 450e

Внутри автомобиля находится гладкий салон с 14-дюймовым сенсорным экраном и панорамным люком на крыше, простирающимся от передних сидений до задних.
Lexus до сих пор не раскрыл никакой информации о ценах на RZ 450e, но вполне вероятно, что роскошный автомобиль будет стоить немного дороже, чем электрический внедорожник BZ4X за 42 000 долларов, предлагаемый компанией Toyota. По сравнению с другими электрическими внедорожниками RZ 450e немного уступает по дальности пробега в 225 миль. BMW iX M60 2022 года может проехать до 280 миль без подзарядки, а Tesla Model X 2022 года может проехать примерно 333 мили.