Lexus представил полностью электрический кроссовер RZ 450e

Сегодня Lexus представил RZ 450e 2023 года: полностью электрический внедорожник с запасом хода около 225 миль и батареей на 71,4 кВтч. Первый в истории электромобиль компании (EV) также будет оснащен Direct4. Это его новая система полного привода, которая автоматически калибрует распределение веса на все четыре колеса, что приводит к улучшенному ускорению при запуске, стабильности управления и низкому энергопотреблению.

Внутри автомобиля находится гладкий салон с 14-дюймовым сенсорным экраном и панорамным люком на крыше, простирающимся от передних сидений до задних.

Lexus до сих пор не раскрыл никакой информации о ценах на RZ 450e, но вполне вероятно, что роскошный автомобиль будет стоить немного дороже, чем электрический внедорожник BZ4X за 42 000 долларов, предлагаемый компанией Toyota. По сравнению с другими электрическими внедорожниками RZ 450e немного уступает по дальности пробега в 225 миль. BMW iX M60 2022 года может проехать до 280 миль без подзарядки, а Tesla Model X 2022 года может проехать примерно 333 мили.