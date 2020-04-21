Lian Li представила игровой стол с закаленным стеклом

Производитель корпусов Lian Li решила создать уникальный стол. Компания представила две модели DK-04F и DK-05F. Оба стола изготовлены из алюминия высокого качества. Конструкция надежная и прочная, позволяет регулировать высоту, благодаря электроприводу.

Столешница выполнена из закаленного стекла толщиной 8 мм. Стол DK-05F позволяет собрать две системы, а DK-04F только одну. Есть место для лоток для материнской платы любого размера, съемные отсеки для накопителей, для видеокарты и охлаждения для процессора имеется зазор в 185 мм.

Кнопка RGB позволяет настраивать режимы подсветки и синхронизироваться с элементами системы. На передней плате расположены USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъемы HD Audio на DK-05F. DK-04F обойдется вам в 1,499 долларов, а DK-05F в 1,999 долларов.