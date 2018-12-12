Lift Aircraft представила первый пассажирский дрон

Компания Lift Aircraft представила 18-роторный управляемый дрон Hexa для коротких развлекательных полетов.

Большой беспилотник, который весит 195 кг, способен выполнять 10-15 минут непрерывного полета с одним пассажиром. Данный аппарат будет доступен уже в следующем году. Вот как это будет работать: если вы готовы потратить около 150-200 долларов, вам сначала нужно будет пройти инструктаж и обучение на симуляторе. Начинающие пилоты должны быть старше 18 лет, ростом до 180 см и весом до 113 кг. Только после этого вы будете допущены к полету на 15 минут. Управление дроном происходит с помощью джойстика на iPad, в то время как его бортовой компьютер сохраняет его стабильность. Дополнительные меры безопасности включают операционную систему, которая обеспечивает автоматическую посадку, когда батареи - по одной на каждый из 18 роторов начинают разряжаться. Hexa также может работать с шестью отключенными двигателями, раскрывать парашют в случает отказа двигателя и надувать понтоны на случай посадки на воду.