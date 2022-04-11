Lincoln продемонстрирует концепт электромобиля 20 апреля

Lincoln, люксовый бренд Ford, объявил, что 20 апреля он продемонстрирует полностью электрический концептуальный автомобиль, чтобы продемонстрировать грядущие электрические предложения. В коротком видео компания демонстрирует частичный контур автомобиля, который, скорее всего, будет небольшим внедорожником или кроссовером, поскольку в настоящее время компания не производит седаны.

В прошлом году компания объявила о своих планах электрифицировать весь свой портфель автомобилей к 2030 году и пообещала, что ее первый полноценный электромобиль дебютирует в 2022 году. В объявлении компании говорится, что она послужит «вдохновением для полностью электрических автомобилей бренда, которые появятся в ближайшем будущем». У Ford уже есть две платформы для электромобилей, которые можно использовать для будущих роскошных электрических внедорожников. Вполне возможно, что в ближайшем будущем компания может анонсировать электрический Navigator на базе F-150 Lightning.