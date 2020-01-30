Лизу Су вошла в совет директоров компании Cisco

Компания Cisco является одним из лидеров в поставках сетевого оборудования. Руководители компании назначили Лизу Су членом совета директоров Cisco. Напомним, что Лиза Су президент и генеральный директор AMD. Ей удалось за короткий срок возродить компанию AMD до рекордных результатов.

До AMD Лиза Су успела поработать на инженерных и руководящих постах в компаниях Freescale Semiconductor, IBM и Texas Instruments. Она имеет диплом MIT (Массачусетский технологический институт). Лиза Су является автором более 40 технических публикаций.