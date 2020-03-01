Logitech G и Herman Miller работают над игровым креслом

Игровой бренд Logitech G объединяется с партнером из Германии Herman Miller, которая производит высококачественную офисную мебель. Вместе они планируют создать мебель (игровое кресло) для киберспортсменов.

Новая линейка игровой мебели от Logitech G и Herman Miller будет разработана с пожеланиями самих профессиональных киберспортсменов, в тестировании они также примут участие. Компании пригласили такие команды, как Complexity Gaming, TSM, NaVi и другие. Игровая мебель должна соответствовать всем требованиям спортсменов.

Logitech G и Herman Miller планируют выпустить игровую мебель этой весной 2020 года.