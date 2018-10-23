Лондонские водители Uber введут плату за электромобиль

Uber планирует добавить надбавку ко всем тарифам, заказанным через свое приложение в Лондоне, чтобы помочь своим водителям купить электромобили. Ожидаемая плата 15p за милю, будет введена в 2019 году. Убер сказал, что водители, работающие в течение 40 часов в неделю, могут получить денежную помощь в размере около 1 500 фунтов стерлингов в год от пассажиров. Убер ожидает, что схема поднимет более 200 миллионов фунтов (260 миллионов долларов) в течение следующих нескольких лет, чтобы помочь водителям поменять автомобили. Плата добавит около 45p к среднему лондонскому путешествию.

Исполнительный директор Uber Дара Хосрошахи заявила:« этот план является долгосрочным инвестированием в будущее Лондона. Введение платы будет основываться на других партнерствах, которые способствовали улучшению инфраструктуры Лондона для электромобилей, что привело бы к установке большего количества пунктов зарядки. Со временем наша цель - все в приложении Uber, будь то автомобили, велосипеды, скутеры или общественный транспорт».