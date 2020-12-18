Лучшая флешка. SanDisk Ultra Luxe

Kingston DataTraveler SE9

Переносить данные между компьютерами, хранить информацию в портативном формате, использовать устройство для того, чтобы показывать какой-то контент в любом месте — флешка всё это умеет. Вот только проблема в том, что не все пользователи знают, на что стоит обращать своё внимание помимо объёма памяти. Мы решили порекомендовать вам пять лучших решений в этом сегменте, попутно объясняя, почему та или иная модель хороша и своих денег стоит. Это действительно важно, особенно если речь идёт о покупке, которой вы будете пользоваться как минимум лет пять, если не больше.

Transcend JetFlash 350

Начнем с достаточно простой и доступной флешки Kingston DataTraveler SE9, которая не обладает запредельными скоростями, но компенсирует этот недостаток ценой. При минимальном объёме памяти модель стоит дешевле билета в кино, но рекомендуется брать хотя бы 16 ГБ памяти — тогда вам просто будет комфортнее. Хотя стоимость даже 16 ГБ памяти очень низкая — чуть дешевле трёхсот рублей. За эти деньги пользователь получает честную память, которая работает надёжно и предоставляет возможность хранить или передавать информацию посредством внешнего портативного накопителя. Собственно, что ещё нужно от флешки, правда?Причина низкой стоимости модели в том, что она использует интерфейс USB 2.0, который был официально зарегистрирован в 2000 году. Да, двадцать лет назад интерфейс официально утвердили, но спустя столько лет он ещё пользуется спросом. Конечно, скорость чтения и записи в данной ситуации достаточно низкая, но для передачи данных — сойдёт. Тем более при учёте такой стоимости. Если вам нужно носить какие-то файлы, хранить фото или носить презентации на учебу, то этот варианта хватит с головой. Кроме того, что достаточно важно, эта флешка собрана в корпусе из металла, что повышает прочность конструкции. Сломать такую флешку крайне тяжело.

Samsung BAR Plus

Прямым конкурентом для предыдущего устройства можно назвать модель Transcend JetFlash 350, которая не только выглядит достаточно стильно, пусть и вышла в продажу уже очень давно, но и обладает целым рядом технических преимуществ. Да, здесь тоже используется устаревший интерфейс USB 2.0, которому уже двадцать лет, но это не так важно — главное, что пользователь может приобрести относительно доступное решение и хранить там контент. В определённом смысле это действительно идеальное решение, так как за триста рублей получить что-то лучше точно не выйдет. И если вам не нужно использовать флешку для какого-то монтажа или переноса больших объёмов данных, то и данного интерфейса хватит.Отдельно хотелось бы отметить, что у данной флешки достаточно приличный разброс по объему памяти — есть варианты на 4 гигабайта или 8 гигабайт, а максимум составляет 64 гигабайта. По современным меркам это действительно немного, но если вы не планируете носить на флешке фильм в 4К, то вполне достаточно для документов, различных фото, музыки, презентаций и прочих вещей, которые вам действительно нужны в повседневной жизни или работе. За эти деньги ничего лучше не найдете, да и какой смысл, если основная функция продукта выполняется на триста процентов.

SanDisk Ultra Luxe

Компания Samsung, что неудивительно, учитывая ее опыт в производстве чипов памяти, тоже выпускает флешки. Ассортимент громадный, но стоит понимать, что внимания в первую очередь заслуживает флешка Samsung BAR Plus, которая может похвастаться интерфейсом USB 3.1. Естественно, это более новый интерфейс, который обладает куда большей скоростью и данные тут передаются несравнимо быстрее, чем в предыдущих моделях. При этом, правда, стоимость такой флешки примерно в два раза выше за тот же объём памяти. Так что пользователь сам решает — платить ему за повышенную скорость или не платить. В определённых задачах и работах скорость важна и за нее можно отдать больше денег.Например, если вы не просто носите файлы или документы на накопителе, а активно переносите данные между системами при помощи флешки. Например, в офисах большие базы данных иногда проще и быстрее перенесли на флешке, то же самое в образовательных учреждениях, на производстве и так далее. В этом случае скорость записи данных важна, так что есть смысл заплатить в два раза больше, чтобы сократить время на загрузку. При том, что флешка на 32 гигабайта стоит всего 870 рублей — это вполне разумные деньги за высокую скорость и прочный корпус. Да и сам бренд говорит о многом.

Leef IBRIDGE 3

Аналогом в плане скорости выступает флешка SanDisk Ultra Luxe, которая позволяет достаточно шустро передавать данные между компьютерами. Опять же, если пользователю это необходимо, то модель за стоимость около тысячи рублей предоставляет возможность загружать данные со скоростью около 150 Мб/сек, что достаточно быстро — передавать данные по сети с такой скоростью можно лишь в столице, да и то при наличии специального оборудования. Достигнуть таких показателей производителю удалось благодаря использованию интерфейса USB 3.1, который создан относительно недавно и действительно обладает рядом преимуществ.Также стоит похвалить производителя за то, что он решил использовать продвинутый корпус из металла — он довольно качественный, чтобы пользователь мог годами использовать флешку, носить ее в кармане с другими гаджетами и не думать о повреждениях механического формата. Все же флешка это вовсе не то устройство, которое вы будете менять или обновлять раз в год, гаджет прослужит гораздо дольше и прочный корпус этому только способствует. И, конечно, компактность тоже играет свою роль, так как носить флешку можно даже на ключах.

Наиболее интересной и уникальной флешкой в данной статье выступает модель Leef IBRIDGE 3, так как она оборудована сразу двумя разъёмами для подключения в источник данных. С одной стороны располагается разъём USB 3.1 с современным интерфейсом, который предоставляет приличную скорость и возможность использовать флешку с любым современным компьютером. С другой стороны расположен разъём Lightning, который позволяет подключить флешку к устройству от компании Apple. Да, вы всё верно поняли — эта флешка позволяет переносить данные с компьютера на устройство от Apple, что и делает ее настолько уникальной и неповторимой.Конечно, из-за закрытой системы iOS, которая сейчас разделена ещё и на iPad OS, передавать данные так же легко, как с компьютера на компьютер, у вас не выйдет. Но некоторые специальные сценарии работают достаточно хорошо. К примеру, вы можете переносить фильмы или фотографии с компьютера на смартфон, чтобы не использовать кабель или интернет, а можете просто загрузить на флешку кучу фильмов и потом смотреть их на планшете в дороге, не забивая при этом память самого устройства. Это крайне важный момент, на который стоит обратить своё внимание, если вы активно пользуетесь iOS-устройством.