Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR

AeroCool AC100 AIR

Геймеры в последнее время стали достаточно дотошно выбирать себе устройства и компоненты для рабочего места, ведь это позволяет довольно комфортно проводить время дома. А дома мы проводим очень много времени в связи с последними событиями. Так что мы решили отобрать лучшие варианты в этом сегменте.

Chairman GAME 15

Многие пользователи знают компанию AeroCool благодаря достаточно качественным компьютерным компонентам, которые позволяют собрать хорошую систему за разумные деньги. Конечно, производитель активно работает и в других направлениях, например, выпускает кресла для геймеров. Это довольно интересный рынок, на котором до сих пор нет основного лидера, так как производители со всего мира то и дело показывают какие-то новые и интересное, чего нет у потенциальных конкурентов. И мы рекомендуем в продукции компании присмотреться к креслу AeroCool AC100 AIR, которое очень крутое и позволяет наслаждаться играми в полной мере.Нужно отметить, что это классическое игровое кресло в форме кресла от гоночного болида — есть поддержка под спину и поясницу, есть подушка для более надежного удержания шеи пользователя, плюс имеются подлокотники, которые можно настраивать удобно. Это все сделано для того, чтобы пользователь мог с комфортом проводить за компьютером длительное время и не ощущать дискомфорта из-за неправильной осанки или неудобного расположения локтей. Также производитель порадовал достаточно качественными материалами, которые не должны испортится спустя несколько лет. Среди относительно доступных кресел это лучший вариант.

ThunderX3 EC3

Конечно, есть еще более доступные модели от менее известных брендов, которые тоже заслуживают внимания. Стоит понимать, что в случае с креслом стоит обращать внимание исключительно на качество компонентов, сборки и материалов, тогда как бренд на самом деле ничего не решает, это же не смартфон или видеокарта. Именно по этой причине нам очень приглянулось кресло Chairman GAME 15, которое обладает крайне низкой стоимостью, при этом оно очень мягкое, удобное и комфортное. Для длительных игровых сессий именно это и необходимо. Особенно если вы переживаете о своей осанке.Производитель решил использовать экологическую кожу, что на самом деле является обычным заменителем кожи, просто звучит приятнее. Однако это не говорит нам о том, что качество компонентов плохое — конструкция достаточно прочная, материалы обивки приятные и надежные, сидеть в кресле приятно. Для пользователей, которые хотят играть в игры долго и при этом не переживать о проблемах со спиной, это идеальный вариант. И, конечно, данное кресло попало в статью за свою стоимость, ведь мы понимаем, что не все могут себе позволить дорогое кресло за тридцать тысяч рублей, каким бы крутым оно не было. Настоятельно рекомендуем присмотреться к данной модели, ведь она отлично справляется с поставленными задачами за свои деньги.

Sharkoon ELBRUS 1

Следующей моделью в списке достойных вариантов игрового кресла выступает ThunderX3 EC3. Это достаточно качественное решение, которое отлично справляется с поддержанием осанки пользователя во время длительных игровых сессий. Разработчики решили сделать упор именно на комфорте, что довольно разумно, ведь кресла для геймеров покупаются именно в этой целью. Например, у данной модели кресла имеется специальная подушка под поясницу, которая поддерживает спину пользователя и не дает горбится в процессе геймплея. Это не новость, ведь у конкурентов такого рода подушки тоже имеются, но разработчики решили сделать своё кресло ещё и доступным при наличии данных преимуществ.Также у кресла имеется подушка под шею, которая тоже необходима, чтобы пользователь сидел в кресле ровно и не ощущал дополнительной нагрузки на шею. Это достаточно важный момент, ведь многим геймерам неудобно сидеть перед монитором длительное время — шея начинает болеть. Естественно, качество материалов тоже достаточно высокое, пусть это и не натуральная кожа, плюс имеются настраиваемые подлокотники. Добавляем сюда высокое качество сборки и получаем достаточно доступное кресло, которое можно смело посоветовать всем и каждому.

COUGAR Armor Titan

Совсем недавно, года три назад, никто даже не знал о компании Sharkoon, ведь тогда производитель только вышел на рынок электроники со своими новинками. Компания сделала ставку на высокое качество и адекватную цену, тем самым перебив предложения конкурентов. Именно так производитель и смог заполучить внимание аудитории, которая так сильно хотела получить классные гаджеты без переплат. То же самое можно сказать и про кресло Sharkoon ELBRUS 1, которое обладает всеми нужными для пользователя преимуществами при наличии достаточно низкой стоимости. Этого предостаточно, дабы пользователь даже не думал платить слишком много денег за продукцию именитых брендов, ведь преимуществ там нет.Основной бонус кресла в его прочности — пользователь может использовать данное решение даже при весе в 120 килограмм. Собственно, это крайний вес, который допускает производитель. При желании можно и более тучным мужчинам садиться на кресло, но тогда есть шанс уничтожить конструкцию. Также производитель позаботился о достаточно качественном материале обивки, настройке подлокотников и прочим мелким бонусам, которые обычно действительно нужны потенциальным покупателям. Итоговый результат очень понравится потенциальному покупателю.

Пришло время завершать нашу статью о лучших креслах для геймера самым дорогим вариантом из тех, что мы можем смело посоветовать к приобретению. Конечно, если у вас имеются средства, то вы можете без труда найти достаточно качественные решения, которые позволят даже больше и будут стоить еще дороже, но так можно идти до бесконечности. Мы же предпочитаем выбирать из моделей, которые можно порекомендовать к покупке не только арабскому шейху, но и остальным жителям нашей страны. И данное кресло просто отлично вписывается в рекомендацию — найти что-то лучше за эти деньги будет проблематично. Производитель реализовал все те преимущества и положительные стороны, которые нам так понравились у конкурентов.Естественно, качество продукции у этого кресла просто шикарное — производитель показал лучшие материалы отделки, достаточно мягкую обивку, прочную конструкцию и наличие различных бонусов вроде подушек, которые позволяют настроить комфортное использование продукта в любом из положений. Для большинства пользователей это кресло станет апогеем качества, ведь найти что-то гораздо лучше просто не выйдет. Да и не будем отрицать, что в плане надежности эта компания нас всегда радовала, так что и кресло не подведет даже спустя много лет активного использования. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить столько денег за кресло для игр или нет. Кто готов — можно лишь поздравить, вы нашли идеал.