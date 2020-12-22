Лучшее геймерское кресло. COUGAR Armor ONE

Геймерское кресло — удовольствие не из дешевых. Точнее, так многие думают, отдавая предпочтение дешевым офисным креслам, которые не выполняют свою основную функцию ни на йоту. Мы решили подобрать для вас пять лучших геймерских решений, чтобы каждый мог играть с комфортом и получал море удовольствия от того, что происходит как на экране, так и за его пределами.

Sharkoon SKILLER SGS1

Начать хотелось бы с достаточно доступного игрового кресла Sharkoon SKILLER SGS1, которое действительно выглядит достаточно интересно, но при этом предоставляет пользователю возможность с комфортом играть и удобно сидеть перед монитором за разумные деньги. Все таки это тоже важно, ведь не каждый пользователь может себе позволить дорогущее кресло, которое стоит дороже видеокарты. Именно в этом сценарии модель Sharkoon SKILLER SGS1 выглядит весьма достойной, так как цена у продукта заметно ниже, чем у потенциальных конкурентов. Именно на это мы и обратили своё внимание при подборе лучших вариантов.
Пробежавшись глазами по характеристикам продукта можно обнаружить, что ничего удивительного у кресла нет. Оно сделано из искусственной кожи, каркас, естественно, металлический, при этом производитель утверждает, что кресло выдерживает пользователя до 100 килограмм. Да, тучным мужчинам посидеть на таком не выйдет, так как конструкция банально не выдержит, но, с другой стороны, нужно понимать, что за эти деньги модель предоставляет абсолютно всё, что только необходимо для комфортной игры и расслабления. И если вы не думаете брать флагман за тридцать тысяч, то это кресло вполне может стать идеальным выбором.

AeroCool AC100 AIR

Для пользователей, которые весят заметно больше 100 килограмм, мы рекомендуем обратить своё внимание на модель кресла AeroCool AC100 AIR, которое предоставляет вам куда больше возможностей. Данное кресло выглядит достаточно крепким и выдерживает пользователя весом до 150 килограмм. Собственно, этого будет предостаточно большинству пользователей на планете, так что в надежности конструкции никаких сомнений нет. Производитель явно использует более толстый металл, чтобы выдерживать такую нагрузку, и для геймеров с крупной комплекцией это действительно серьезное преимущество, так как бюджетные кресла такой вес не выдерживают даже близко.
Во всём остальном модель чем-то напоминает предыдущее решение — производитель использует экологическую кожу, она же — кожзам, плюс в комплекте идет подушка под поясницу и под шею, чтобы пользователю было комфортнее играть и удобно сидеть. Есть несколько положений высоты, подлокотники относительно широкие, плюс сама форма кресла очень стильная и приятная — можно будет с удовольствием играть часами напролёт. При этом, что немаловажно на самом деле, производитель установил разумную цену на своё игровое кресло, так что ради него не нужно будет тратить десятки тысяч рублей. Нам кажется, что доступность — тоже важный параметр при покупке.

Everprof Lotus S9

Менее известным, но не менее качественным, конкурентом выступает игровое кресло Everprof Lotus S9, созданное для геймеров, которые хотят проводить за компьютером много часов личного времени, но при этом не хотят ощущать боли в спине, какого-то дискомфорта и всего в таком духе. Собственно, чтобы избежать подобных неприятностей, геймеры и покупают специальные кресла, которые обеспечивают дополнительную поддержку для поясницы, спины, шеи и даже головы. Everprof Lotus S9 — яркий пример того, что подобное кресло вполне может продаваться малоизвестной компанией, но быть при этом достаточно крутым. Например, здесь есть весь комплект подушек, обеспечивающий пользователя необходимой поддержкой во время активных игровых сессий.
Само кресло собрано из прочного металла, каркас выглядит достаточно привлекательным, чтобы выдерживать тяжёлых геймеров, а сам материал — заменитель кожи. Да, ожидать натуральную кожу всё же не стоит, так как она если и встречается, то только во флагманских продуктах за безумные деньги. Здесь используется качественный аналог, способный удовлетворить требования аудитории в плане ощущений и долговечности. А еще производитель порадовал приличным набором различных цветовых вариантов, так что потенциальный покупатель сможет подобрать идеальное кресло для своего рабочего пространства.

ThunderX3 EC3

Конечно, стоит обратить своё внимание и на модель кресла ThunderX3 EC3, которое обеспечивает, пожалуй, максимальный комфорт и прочность в своей категории. Дело в том, что производитель использует прочную конструкцию, которая выдерживает геймера до 120 килограмм, чего обычно предостаточно, чтобы удовлетворить запросы большинства пользователей. Естественно, при желании вы сможете без труда найти более прочный вариант — на рынке есть кресла, которые даже 200 килограмм выдерживают. Но, с другой стороны, зачем платить больше средств, а подобные решения стоят дорого, если вам не нужно больше 120 килограмм.
Как и все достойные решения, данная модель поставляется в комплекте с двумя подушками — одна устанавливается в нижней части кресла, чтобы поддерживать поясницу пользователя, другая располагается в области шеи, чтобы, опять же, геймер сидел правильно и комфортно. Материал обивки — искусственная кожа, но она достаточно качественная, чтобы пользователь не заметил повреждений или трещин спустя какое-то время использования. Да, разница между натуральной кожей и экологической заметна, но это тоже достойное решение в случае, если вы заботитесь о природе, например. Шикарное кресло, которое всем понравится с первого взгляда.

COUGAR Armor ONE

Завершать список наиболее интересных игровых кресел, которые мы можем смело порекомендовать к приобретению, будет модель COUGAR Armor ONE, обладающая качественным каркасом, достаточно качественной обивкой, удобными подлокотниками и прочими мелочами, которые призваны делать жизнь геймера более привлекательность и счастливой. Конечно, кресло очень сильно влияет на комфорт во время игры, да и на здоровье — тоже. Если бы, к примеру, у этого кресла в комплекте не шли подушки под поясницу и под шею, то пользователь проваливался бы, сидел неудобно, горбился. А так простое и доступное по современным меркам кресло делает вашу осанку правильной.
Материалы корпуса тоже важны, так как ясное дело, что пользователь покупает кресло не на неделю и не на год, а на несколько лет. Так что хотелось бы, чтобы спустя эти самые много лет кресло и материалы выглядели прилично, чтобы вы с наслаждением садились на него и не думали о том, что пора бы менять кресло на что-то более новое. С другой стороны, конечно, помимо просто качества и надежности продукт дает непоколебимую уверенность в том, что вы будете сидеть ровно и удобно, избавляя позвоночник от лишней нагрузки. Это стоит денег.
Комментарии и отзывы COUGAR Armor ONE
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