Лучшее игровое кресло

EL33T Gaming Expert

Tt eSPORTS GT Fit

Игровое кресло EL33T Gaming Expert будет шикарным вариантом для тех, кто любит максимальный комфорт и удобство. Отмечу сразу подлокотники — они довольно большие и мягкие, руки на них ощущают себя отлично. Учитывая, что длительное время ваши локти находятся именно на этой части кресла, деталь довольно важная. Спинка выполнена в форме гоночного кресла, так что ваши плечи будут поддерживаться «крыльями» и осанка будет ровнее. Очень понравился дизайн этого варианта, он выполнен в интересном стиле — сидушка и спинка обтянуты кожей, швы выполнены зеленой нитью, все подогнано очень достойно.Громадным преимуществом данной модели является стоимость и качество исполнения. Кресло действительно удобное для длительной работы или активных сражений в сети, для просмотра фильмов или стриминга. Благодаря дорогим материалам и высокому уровню сборки, продукт подойдет для большинства пользователей. Стоит также отметить, что это довольно практичная модель с несколькими уровнями высоты и наклонами спинки. За свои деньги — лучшее, что есть на рынке. Да и недостатков я заметить не смог, это добротное решение на все случаи жизни, которое прослужит вам верой и правдой.

SPEEDLINK Regger

Кресло от Tt создавалось специально для геймеров, которые хотят не просто много играть, а очень много. Если вы частенько проводите в играх целые сутки своей жизни, то нужно больше переживать за осанку и Tt eSPORTS GT Fit вам позволяет не думать лишнего. Справа и слева в области поясницы и спины есть большие выступы, поддерживающие вашу спину в ровном положении. Это важно, вы не будете заваливаться на бок или сидеть неправильно. Плюс, аналогичная поддержка имеется справа и слева сверху, в области плеч, где вас тоже надежно фиксируют и не дают горбится. Для многих это важный момент.В плане качества продукта тоже никаких вопросов не возникает — это классное решение из дорогих материалов, которые собирают специалисты. Все швы надежно собраны, все детали подогнаны друг к другу, отлично проработана цветовая схема и все в таком духе. Помимо этого, разработчики в комплект добавили две подушки — одна под шею, расположена в верхней части спинки, а вторая под поясницу или спину, чтобы во время игры вы не горбились. Это мелкая, но очень крутая деталь, которая тоже приносит свои плоды. В целом — идеальное кресло, правда стоит немного дороже предыдущей модели.

AeroCool AC120-BG

Кресло SPEEDLINK Regger построено в той же форме, что и кресло от Tt, только здесь немного другая расцветка и несколько своих уникальных деталей. Например, очень интересный вариант цвета представал производитель — синий с белым. Такое встречается не очень часто, так что можно спокойно говорить об уникальности. Здесь также сидушка и спинка выполнены в стиле гоночных кресел для спорткаров — у вас есть четкие опоры справа и слева от бедер, есть четкие выступы для фиксации спины и области поясницы. В плане удобства и комфорта этот вариант сильно похож на предыдущего конкурента.Производитель решил удивить своих пользователей и сделал подушку под поясницу не просто большой, а здоровенной. Я настоятельно советую поднимать ее на уровень поясницы, тогда у вас будет более удобная посадка и поясница не будет проваливаться назад, тем самым портя осанку. Это важный момент для геймеры, так как высидеть на кресле пять часов к ряду не всегда просто, а нужно же еще и концентрироваться. В плане качества материалов и уровня сборки тоже все довольно хорошо, проблем никаких не заметили. Это очень качественное и стильное решение для тех, кто любит комфорт.

Arozzi Torretta

Думаете, что подушка SPEEDLINK была самой крутой? Нет, у AeroCool AC120-BG есть вариант покруче! Дизайнеры решили привлечь пользователей интересным внешним видом, который помимо декоративных особенностей привлекает пользователя еще и практичностью. Подушка под голову и шею выполнена в форме позволяющей вам спокойно сидеть и играть многие часы к ряду. Она вытянута к верху, имеет углубление, и это действительно удобно. Конечно, нужно будет привыкнуть к такому решению, но оно действительно повысит ваш комфорт.Отдельно стоит похвалить качество сборки и материалы кресла — довольно дорого выглядит все, хорошо прошито, надежно закреплено. На таком кресле спокойно можно играть в любом положении даже в том случае, если у вас довольно большой вес. Некоторые геймеры весят за 80 килограмм, кстати. Помимо этого, классные колесики, которые не шумят и отлично скользят по разным поверхностям, есть подлокотники с несколькими положениями, масса дополнительных бонусов и особенностей. Отличное решение, которое также представлено в нескольких цветовых вариантах, можно что-то подобрать для себя любимого.

ThunderX3 TGC12

Данное кресло очень похоже на именитое DxRacer, только стоит заметно дешевле. Это важный параметр, ведь не каждый может себе позволить дорогостоящее кресло, а пользоваться компьютером или в игры играть хочется всем. Вот нам Arozzi и предложили крутой вариант — за адекватные деньги вы получаете высокое качество, удобство и привлекательный дизайн. Требовать от игрового кресла я бы больше ничего не стал, ведь это главные его параметры. Очень понравилось качество материалов и то, как продукт собран в целом — все ссылки подогнаны, ничего нигде не торчит и не шатается.Имеются выступы на кресле, которые будут фиксировать вас максимально надежно и удобно. Ваша спина не будет выгибаться, она будет максимально точно установлена между выступали. Собственно, этот элемент дизайна правда взяли у кресел от гоночных болидов, где пилоту нужно долго сидеть за рулем ровно. Плюс, в комплекте есть две подушки — одна под шею, а вторая для поясницы. Они небольшие, достаточно мягкие и ими удобно пользоваться. Может они и не такие крутые, как у AeroCool, но свою функцию тоже выполнят на сто процентов. Особенно похвалю подушку под поясницу, она вообще шикарно себя показывает.

Данное кресло завершает наш сегодняшний обзор лучших игровых кресел. Это довольно доступное решение, которое стоит почти в два раза дешевле своего конкурента с именитым логотипом, однако все фишки и необходимые особенности остаются. Здесь также имеется прочная рама и спинка, которая полностью совпадает с вашей спиной и не позволяет позвоночнику искривляться. Для многих это будет важный момент, особенно если кресло покупается для подростка, у которого тело еще только формируется. Благодаря надежной конструкции, ненужных изгибов не возникнет.Помимо этого, мягкие материалы и приятная на ощупь кожа позволят вам играть с удовольствием длительное время. Особенно стоит отметить качество кожи, она на довольно высоком уровне, что для более-менее доступных вариантов кресел большая редкость. В комплекте тоже есть две подушки, которые вы можете регулировать по высоте посадки, чтобы максимально удобно сидеть и не двигаться взад-вперед. Особенно это важно для поясницы, но и шея иногда у геймеров тоже страдает. Прочная конструкция, ничего лишнего в дизайне, масса мелких приятных деталей. Это кресло вам точно принесет массу удовольствия.