Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1

Электросамокаты с каждым годом становятся все популярнее, ведь они позволяют добраться до работы или учебы, не тратя время в пробках. Поэтому, наша редакция MegaObzor.com решила составить для вас рейтинг лучших электросамокатов для взрослых.

Электросамокат HIPER Voyager MX1

Электрический самокат Hiper Voyager MX1 – ваш идеальный напарник для езды по городу. Модель работает от аккумулятора, при разрядке которого она превращается в обычный механический скутер.
На руле расположен главный центр управления, состоящий из рычагов акселератора и тормоза. Рядом встроено информативное табло, отображающее основную информацию о работе устройства.

Средство передвижения рассчитано на людей весом до 110 кг и ростом от 130-200 см. То есть оно прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для подростков. Кроме того, каждый сможет выбрать для себя подходящую скорость. Дека дополнена противоскользящим покрытием, за счёт чего вы будете чувствовать себя комфортно, даже находясь под небольшим уклоном. Его угол может достигать 15°. Мягкие шины обеспечат вашей езде плавность и на неровном асфальте, и на брусчатке. А когда нужно освободить обе руки, просто выдвиньте удобную подножку.

На корпусе из прочного и одновременного лёгкого алюминия не появится царапин, вмятин и следов коррозии. Модель компактно складывается, так что её можно взять в автобус, метро или положить в багажник автомобиля. Если вы живёте не очень далеко от работы, то туда теперь можно будет добираться максимально экологично, а именно на самокате. Тем более что одного заряда его батареи хватит, чтобы преодолеть расстояние до 24 км.

Для включения двигателя вам следует оттолкнуться – эта особенность предотвратит риск случайного старта. Попали под мелкий дождь? Можете не бояться, что скутер выйдет из строя, поскольку он снабжён надёжной влагозащитой уровня IP54.

Электросамокат Ninebot KickScooter Max G30

Электросамокат Ninebot KickScooter Max G30 – комплект, который станет отличным выбором для ценителей возможности скоростного передвижения по городу без использования автомобиля или общественного транспорта. Самокат имеет складную конструкцию: добравшись до необходимого вам места, вы сможете без каких-либо сложностей унести компактный транспорт с собой.
Модель имеет подножку. Стоит отметить и наличие внешних световых приборов – стоп-сигнала и фары.

В новый KickScooter встроен цветной дисплей. На нем оперативно отслеживаются скорость движения, уровень заряда аккумулятора, код ошибки, режим езды и пройденное расстояние. Больше возможностей девайса открывается через мобильное приложение. Через него можно заблокировать колеса самоката, узнать информацию о скорости и оставшемся пробеге.

Для зарядки нужен лишь кабель питания, вам не придется носить с собой зарядное устройство. В новой модели аккумулятор расположен под платформой для ног. Такое расположение улучшает баланс электросамоката, делает его более устойчивым и стабильным.

В заднее колесо Ninebot MAX встроен мощный мотор в 350 Вт. Гаджет развивает скорость до 25 км/ч. Благодаря высокому крутящему моменту двигателя, электросамокат без труда поднимется на гору с уклоном 15 °. Задний привод обеспечивает быстрое ускорение, стабильную езду и облегчает торможение.

Kickscooter MAX универсален — разработан для езды по городу и бездорожью. Для этого производитель установил в модель широкие пневматические колеса диаметром 25 см, новую систему подвески и мощный мотор. Самокат без усилий проедет по брусчатке, песку и загородной дороге. Высота платформы 10 см гарантирует, что транспорт не зацепит камни и другие препятствия на пути.

Рама Kickscooter MAX изготовлена из прочного авиационного сплава с расчетом на грузоподъемность до 100 кг. Все детали отличаются высоким качеством сборки. Электроника новой модели Ninebot надежно защищена от влаги по стандарту IPX5. Транспорт выдержит нагрузки при езде в разных условиях и прослужит долго.

Электросамокат KUGOO G2 Pro

Электросамокат KUGOO G2 PRO — это новинка 2020 года в классе электросамокатов-вездеходов. Основным элементом является - моторное колесо на 1000W, который произведен в Германии и на 100% соответствует качеству Premium. Также неоспоримым преимуществом данной модели являются пневматические амортизаторы повышенной комфортности.
В отличие от более дешевых моделей электросамокатов у KUGOO G2 PRO вместо пружинных амортизаторов установлены пневматические. Благодаря им Вы спокойно можете пересекать любую поверхность. Концепция данной модели самоката заточена для динамичной и агрессивной езды по неровной поверхности.

Мощный мотор 1000 W способен развивать скорость до 60 км/ч не более чем за 13 секунд, при среднем весе водителя до 80 кг. Электрический самокат имеет задний привод, что придает устойчивость на дорогах, особенно при поворотах и конечно же динамики.

В данной модели используется переднее складывание с дополнительной фиксацией руля. Данная технология исключает внепланового складывания при больших нагрузках на рулевую стойку.

Аккумуляторной батареи на 15 мАч хватит, чтобы проехать до 50 километров на одном заряде. Также на электросамокате установлен большой ЖК дисплей, который показывает пробег, уровень заряда аккумулятора и текущую скорость. По бокам установлены ручки управления тормозами и курок газа.

Электросамокат Halten Lite Plus

Электросамокат Halten Lite Plus может похвастать наличием съёмного аккумулятора и возможностью преодолеть на 1 аккумуляторе до 45 км. Такой километраж стал доступен благодаря использованию современного безщёточного двигателя.
Halten Lite Plus обладает скромными габаритами и в сложенном виде легко поместится в багажник автомобиля. Сложив ручку вы легко сможете воспользоваться общественным автобусом или метро. Благодаря небольшому весу - 15 кг, модель легко сможет вести даже девушка - в сложенном виде самокат можно катить на заднем колесе тем самым максимально облегчив его транспортировку.

Прорезиненная фирменная накладка Halten на деке обезопасит вас от соскальзывания даже в дождливую погоду. Складная ножка позволит припарковать самокат в любом месте.

Все модели электросамокатов Halten оборудованы только проверенными комплектующими. В модели Halten Lite Plus используется зарекомендовавшая себя и проверенная система торможения, которая обеспечит плавное и безопасное торможение в любой ситуации.

В самокате Halten Lite + используется функциональный ЖК-дисплей дающий возможность управлять электросамокатом в 3-ёх скоростном режиме. Для настроек доступны круиз контроль и рекуперативная система торможения. Дисплей позволяет контролировать количество заряда аккумулятора.

Электросамокат Xiaomi Mijia M365 Pro

Если вы любите прокатиться с ветерком, то электросамокат Xiaomi Mijia M365 Pro – то, что надо. При движении от мотора самокат может развить скорость до 25 км/ч. Это в 5-6 раз быстрее скорости пешехода.
Ресурс батареи рассчитан на 45 км пройденной дистанции, или в среднем на 8 ч работы, если ориентироваться по времени. Для управления электросамокатом Xiaomi Electric Scooter Pro используется всего одна кнопка, которая при этом многофункциональна. С ее помощью можно устанавливать необходимые параметры, включать и отключать ходовые огни, а также переднюю фару, которая помогает осветить дорогу в темное время суток.

Для визуализации важной информации, в том числе уровня заряда аккумулятора и набранного темпа, предусмотрен цифровой дисплей. И без того компактный электросамокат Xiaomi Mijia M365 Pro может складываться, что позволяет перевозить его в общественном транспорте или размещать в багажнике автомобиля.

Комментарии и отзывы HIPER Voyager MX1
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