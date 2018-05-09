Лучшие гироскутеры

2018-05-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Solowheel Hovertrax С3; [65]

Solowheel Hovertrax С3

Первым девайсом в нашей сегодняшней подборке будет модель Solowheel Hovertrax С3. Это шикарный вариант для поездки по городу. Даже в том случае, если у вас возле дома не идеальный асфальт. Мы сами протестировали данное устройство и можем с уверенностью заявить, что даже по грязи едет нормально, главное потом колеса помыть и можно обратно в путь. Внешний вид гироскутера очень понравится ценителям будничных поездок по городу — нет ничего лишнего, никаких глянцевых деталей и прочих вещей, который поцарапаются или испачкаются. Это крутой девайс для того, чтобы каждый день гонять на работу.
Вес гироскутера Solowheel Hovertrax С3 составляет 14 килограмм, максимальное расстояние поездки составляет 12 километров. Это приличное расстояние, позволяющее вам не переживать о такси или общественном транспорте при хорошей погоде — встали и поехали на работу, без проблем. Максимальная скорость составляет 12 километров в час, хотя при езде по наклонной дороге, да еще и с не максимальным весом, можно разогнать и больше. Максимальная нагрузка составляет 120 килограмм, а длительность зарядки составляет 3 часа. Шикарное устройство на каждый день, как мне кажется.

Smart Balance PRO PREMIUM 10.5 V2

Достаточно интересная модель, которая подкупает своими характеристиками. Здесь максимальное расстояние поездки составляет 20 километров. При учете возможности зарядки прямо на работе, вы можете ездить хоть в другой конец Москвы, заряжать устройство в офисе, а потом обратно ехать домой. В регионах заряда батареи хватит, чтобы из большого города доехать до какого-то небольшого населенного пункта. То есть, это даже не казуальный девайс для поездки в магазин за хлебом, а волне рабочее устройство на каждый день.
Здесь мощнее двигатель, у него мощность составляет уже 1000 Вт, а максимальная скорость достигает 20 км/час. Собственно, я бы не советовал по улицам гонять на такой скорости, но возможность такая есть и это круто. Максимальная нагрузка тоже составляет 120 килограмм, а время зарядки всего 2 часа. Конечно, здесь пластиковый корпус, он менее надежен, чем у предыдущей модели, но если вам нужно ездить на длинные расстояния, то это крутой вариант. Да и цветовых моделей у производителя целая туча, можно выбрать себе более яркий или темный вариант, чтобы получать еще и эстетическое удовольствие от всего этого процесса.

Kiwano KO-X Electric Smart Scooter

Гироскутер Kiwano KO-X Electric Smart Scooter полюбили пользователи из больших городов за возможность ездить с размеренной скоростью на работу или в магазин, например. Дело в том, что сюда разработчик установил колеса с достаточно глубоким протектором, из-за чего вы можете ездить даже по грунтовой дороге или камням. Максимальная скорость составляет 25 километров в час, это достаточно высокая скорость для гироскутера, но ездить на максимуме, опять же, не советуем. Все же, это уже скорость, на которой автомобили ездят в спальном районе, нужно быть предельно аккуратным.
При этом, максимальное расстояние поездки составляет 15 километров, а максимальный вес всего 100 килограмм. Не могу сказать, что это проблема, ведь большинству этого хватит с запасом, но стоит учитывать и этот параметр. Выглядит устройство очень привлекательно, есть все необходимые технологии и возможности, плюс диаметр колес в 216 миллиметров позволяет ездить по самым разным трассам. Неплохой вариант для повседневного использования, если вам нужны такие вот колеса и у вас весу меньше 100 килограмм. Думаю, большинство под этот параметр подходит.

cactus CS-GYROCYCLE_SP_BK

Помимо езды по городу, сейчас очень часто используют гироскутеры для езды по офисам или помещениям. Это удобно, если у вас длинные коридоры и нужно постоянно по ним двигаться. В этой ситуации модель cactus CS-GYROCYCLE_SP_BK подойдет идеально — здесь максимальная скорость составляет всего 10 километров в час, зато хватает батареи на 20 километров езды без подзарядки. Конечно, вы вполне можете брать устройство и ездить по городу, это тоже хороший вариант использования модели, но в повседневной жизни больше подходит вариант с большим диаметром колес и глубоким протектором.
Здесь же колеса всего 203 миллиметра, это не так много и на некоторых неровностях могут возникать проблемы. Совсем другое дело на более-менее ровном асфальте. То есть, кататься на таком устройстве в парке и радоваться жизни вы вполне можете, новинка для этого вполне подходит, можно по городу ездить, если дорого хорошая, плюс в помещениях отменно девайс себя показывает. Вес небольшой, громадный запас хода и привлекательный внешний вид обязаны понравиться большинству потенциальных покупателей. Да и заряжается устройство всего 2 часа, что тоже не может не радовать.

Polaris PBS 0603

Думаю, с брендом Polaris вы уже знакомы — это достаточно популярный производитель бытовой техники. Буквально в каждом магазине электроники можно увидеть технику этого производителя, и качество там отменное. Теперь, видимо, компания решила пойти на рынок гироскутеров и очень даже неплохо стартовала. У новинки довольно привлекательный дизайн и отличная сборка, пользователи в сети очень довольны своей покупкой и настоятельно рекомендуют устройство всем желающим. Качественные материалы, хорошая сборка и наличие всех необходимых функций — разве не этого вы хотите?
В плане характеристик все очень даже хорошо — вы можете ездить до 15 километров в час, это прекрасный показатель для города, при этом максимальное расстояние поездки составляет 15 километров. Час на максимальной скорости — этого хватит, чтобы доехать до работы, даже в Москве, не говоря уже о более мелких городах. Максимальный вес составляет 120 килограмм, больше водитель весить не может, а вот время зарядки составляет всего 2 часа. вполне достаточно, чтобы с радостью гонять по городу, парку или окрестностям, наслаждаться жизнь и не переживать о заряде.

HOVERBOT C-5 PREMIUM

Под конец нашей статьи я оставил самую пробивную модель, на ней можно хоть в лес за грибами, хоть по пляжу, хоть по улицам после дождя — HOVERBOT C-5 PREMIUM переживает любые угрозы под колесами. Диаметр колес составляет 250 мм, это просто громадный показатель и он позволяет проезжаясь любые препятствия. При этом, сами колеса наделены глубоким протектором, колеса цепляются за любую поверхность и позволяют быстро и уверенно ездить везде. Конечно, взамен пришлось пожертвовать определенными характеристиками, но это не так страшно.
Например, проехать на одном заряде батареи вы можете 20 километров. Этого хватает для повседневной жизни. Максимальная скорость составляет 12 километров в час, что хотя и не является каким-то глобальным рекордом, но ездить с ветерком можно. Да и зачем гонять на таком двухколесном звере, правда? Максимальный вес водителя составляет 120 килограмм, так что даже тучный мужчина может кататься по парку, а время зарядки составляет всего 2 часа. Довольно интересная модель для тех, кто хочет гонять не только по ровненькому асфальту, но и по более проблемным локациям. Фанатам бездорожья обязательно рекомендую попробовать.

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