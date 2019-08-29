Лучшие книги о постапокалипсисе: когда весь мир переступил черту

2019-08-29, Автор - Ленар Хайруллин; [87]

Жанр постапокалипсиса с годами приобретает все больше поклонников, а литература, кинематограф и видеоигры лишь подогревают этот интерес. Жизнь человека после конца света, случись он из-за ядерной войны или вторжения пришельцев, будоражит фантазию и заставляет задуматься о том, как бы мы себя вели на месте героев полюбившихся книг.

Постапокалипсис прошлого

Рассуждения о возможной катастрофе были навеяны сложными отношениями США и СССР. Человечество замерло в ожидании худшего – ядерной войны. Этот страх и неопределенность нашли отражение и в литературе. Впоследствии в произведениях появилась идея о вымирании человечества из-за болезни – так общественность реагировала на новости о СПИД.

Джон Уиндем «День триффидов» (1951). В результате странного света от пролетающей мимо Земли кометы большинство людей на планете теряет зрение. Человечество ослепло и стало совершенно беспомощным. В то же время из-под контроля выходят триффиды – огромные плотоядные растения, созданные и культивируемые учеными из СССР.

День Триффидов

Уолтер Миллер-младший «Страсти по Лейбовицу» (1960). Темные времена наступают после атомной войны, человечество откатывается в глубокое Средневековье. Как выживают жители аббатства св. Лейбовица, и что происходит с человечеством, нетривиально, интересно и наглядно показывает автор. Особое погружение в атмосферу произойдет, если скачать аудиокнигу. У романа есть два продолжения, написанных последователем писателя – в них автор показывает своеобразную эпоху Возрождения и Новое время человечества после войны.

Постапокалипсис нашего времени

Интерес к жанру в наши дни все так же высок. Ошибки прошлого и опасения за наше будущее – прекрасная почва для создания новых книг.

Дмитрий Глуховский «Метро 2033» (2005). Произведение, ставшее культовым и породившее десятки продолжений-фанфиков, написанных разными авторами. Эта история о юноше Артеме, который провел всю жизнь в глубине московской подземки после того, как мир был уничтожен в результате ядерной войны. Цель его – выжить в метро, где опасность представляют не столько мутанты, сколько другие люди, и подняться на поверхность, чтобы узнать, есть ли там жизнь.

Метро 2033

Хью Хауи «Песок» (2014). Эта и другие книги автора – образец жанра современной фантастики. Произведения интересно не только читать, но и слушать аудиокниги онлайн постапокалипсис в мире, уничтоженном войной и превратившемся в пустыню, заставит вас почувствовать себя на месте главных героев, пытающихся выжить и сделать жизнь лучше.

Стоит прочитать

Разнообразие тем дает почти безграничную волю авторам, а потому стоит ознакомиться и с другими интересными произведениями. Если нет времени на чтение, можно слушать аудиокниги фантастика будет казаться еще более близкой и пугающей.

А. Дж. Риддл «Чума Атлантиды» (2013). По Земле идет пандемия страшного вируса, унесшего жизни уже больше миллиарда людей. Выжившие по сути мутируют, и лишь единицы, способные противостоять болезни, должны объединиться и создать новую расу.

Дорога

Кормак Маккарти «Дорога» (2005). Пронзительный роман об отце и сыне, путешествующих по разрушенному после катаклизма миру.

Мэттью Мэзер «Кибершторм» (2014). Катастрофа может случиться не только из-за войны и радиации: в романе описывается хаос, в который погрузился мир после катастроф в мировой сети. Реальность и виртуальность смешиваются, и людям приходится отчаянно выживать.


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