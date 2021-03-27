Лучший ИБП. Powercom Macan Comfort MAC-2000

ИБП с двойным преобразованием Powercom Macan Comfort MAC-2000

Перебои в электросети негативно отражаются на работе большинства приборов, непрерывно питающихся от электричества: роутеров, систем отопления, пожарной и охранной сигнализации, а также датчикам умного дома. Решить проблему непрерывного обеспечения электроэнергией приборов позволят лучшие источники бесперебойного питания "ИБП". Тип ИБП. Источники бесперебойного питания принято разделять на три основных вида в зависимости от топологии: резервные ИБП, линейно-интерактивные ИБП и ИБП с двойным преобразованием. Сегодня мы рассмотрим 5 популярных моделей источника бесперебойного питания с двойным преобразованием.

Источники бесперебойного питания серии MACAN выполнены по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети. Это модели нового поколения, их отличает техническое совершенство, богатый набор функционала и безупречный дизайн.Высокий коэффициент мощности (PF=1) обеспечивает максимальную производительность. Полезными при эксплуатации будут работа в режиме высокой эффективности, горячая замена аккумуляторных батарейных блоков, возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии.

Выходная мощность устройства составляет 1800 Вт. ИБП поможет защитить подключенные к нему устройства от перегрузки и короткого замыкания. Также предусмотрена функция фильтрации помех и защита линии передачи данных. На корпусе ИБП Powercom Macan MAS-2000 расположено 8 выходных разъемов питания типа IEC 320 C13. В комплектацию включен коммуникационный кабель RS-232/DB9. Для полной зарядки батарей потребуется 4 часа.

ИБП с двойным преобразованием CyberPower OLS1500ERT2U

Предусмотрена возможность подключения дополнительных батарей при необходимости, а также их замены. Габариты корпуса составляют 38.6х19х33.2 см, для отображения информации имеется небольшой ЖК-дисплей.

ИБП CyberPower OLS1500ERT2U – надежное оборудование, используемое для обеспечения компьютерной техники в офисе или на предприятии электрической энергией. Оно не только выступает в виде резервного источника питания, но и защищает оснащение от перепадов напряжения в сети.ИБП CyberPower OLS1500ERT2U обладает выходной мощностью 1350 Вт. Подаваемое на устройство напряжение находится в диапазоне 160-300 В. На розетках этот параметр составляет 230 В со стабильностью ±10 %.

Длительность работы в автономном режиме зависит от расхода энергии. При максимальной мощности 1350 Вт, устройство выдержит 4 минуты. Последующая перезарядка аккумуляторов для восстановления емкости занимает 5 часов.

В оборудовании реализована возможность холодного старта. Данная опция позволяет включить ИБП с питанием от аккумуляторов. В устройстве предусмотрена звуковая сигнализация для оповещения пользователей об изменении режима работы.

ИБП с двойным преобразованием IPPON Innova G2 Euro 3000

Источник бесперебойного питания получил шесть компьютерных розеток. Все выходы поддерживают UPS на случай отключения электроснабжения. Комплектация: сетевой кабель, крепеж, документация.

ИБП IPPON Innova G2 Euro 3000 предназначен для защиты оборудования, требовательного к качеству электропитания, от скачков напряжения, перегрузок и короткого замыкания.Данная модель ИБП с двойным преобразованием легко справляется с напряжением в диапазоне 113 - 300 В, создавая на выходе сигнал с чистой синусоидой, так необходимый серверам и рабочим станциям.

Подключение оборудования к ИБП происходит через выходные разъемы (8 штук формата IEC 320 C13) на его задней панели. Там же расположены интерфейсы EPO, RS-232, слот для SNMP, USB.

Общая выходная мощность, на которую рассчитан ИБП IPPON Innova G2 3000, составляет 2700 Вт. Чтобы выдерживать такие нагрузки, ИБП оснащен двумя вентиляторами, скорость которых можно регулировать, а также 6 аккумуляторными батареями с возможностью их замены.

Для настройки и визуального контроля работы бесперебойного устройства на его корпусе предусмотрен LCD-дисплей и панель с кнопками. При отключении электричества ИБП поддержит подключенное оборудование в рабочем состоянии на протяжении 3.6 минут.

ИБП с двойным преобразованием Powerman Online 3000 Plus

ИБП Powerman ONLINE 3000 Plus с двойным преобразованием, облаченный в компактный корпус классического черного цвета, станет настоящим спасением в момент отключения электроэнергии или в ситуации нестабильного напряжения.Устройство готово порадовать своего владельца высокой выходной мощностью, имеющей показатель 3000 ВА (2700 Вт). Функционирование данной модели осуществляется при входном напряжении 105-305В, при выходе значения за пределы этого диапазона происходит переключение на батарею. Тип формы напряжения - синусоидальный сигнал.

В конструкции ИБП Powerman ONLINE 3000 Plus присутствуют три евророзетки, в которые вы сможете подключить различную компьютерную, цифровую или бытовую технику. Устройство предусматривает режим холодного старта, при котором допускается включение и автономная работа бесперебойника при отсутствии напряжения в электросети.

Это пригодится в ситуации, когда вам нужно срочно отправить факс или распечатать документ. Уровень шума в процессе функционирования ИБП не превышает 45 дБ.

ИБП с двойным преобразованием Legrand Daker DK Plus 1000ВА

ИБП Legrand DakerDk 1000ВА спроектирован для коммерческого использования. Он применяется для защиты подключаемых устройств от резкого изменения напряжения в сети и высоковольтных импульсов. Дополнительно оборудование обеспечит их питаем при перебоях в подаче электрической энергии.ИБП Legrand DakerDk 1000ВА имеет адекватные размеры. Вы сможете без проблем разместить данное оснащение, подобрать место для его установки. Уровень создаваемого шума оборудованием – 50 дБ, это оптимальный параметр.

Для индикации применяется жидкокристаллический дисплей. С его помощью можно отслеживать функционирование устройства. В данном оборудовании используется микропроцессорное управление. Гарантирована превосходная работа устройства, точность поддержания параметров.

Источник бесперебойного питания оснащается одной компьютерной розеткой. Дополнительно он имеет разъемы RS-232 и USB. Устройство при необходимости быстро переходит на питание от аккумулятора, а при энергопотреблении 800 Вт автономность составит 10 минут. Для восстановления емкости батареи после полной разрядки потребуется 6 часов.