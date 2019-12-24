Лучший SSD 2019 года. WD Blue

2019-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - WD Blue; [131]

WD Green 240 ГБ

Компания WD достаточно долго находится на рынке накопителей и отлично справляется с поставленной задачей — на текущий момент это одна из популярнейших компаний. Накопители компании легко уделывают конкурентов, но дело даже не в самой компании, а в доступности продукта. Например, твердотельный накопитель WD Green является лучшим решением для бюджетного компьютера или для того пользователя, который только планирует попробовать высокую скорость, но не готов платить за флагманские решения. Именно для этих пользователей мы данный накопитель и советуем — он шикарен.
Стоит понимать, что в основе данного накопителя установлена память TLC 3D NAND, которая не может похвастаться теми же преимуществами, что и дорогие варианты. Тем не менее, производитель заявляет о довольно приличном сроке работы — до одного миллиона часов. Также стоит отметить, что на данный накопитель дают гарантию в три года, чего вполне достаточно, чтобы спокойно пользоваться накопителем, а при желании просто сдать его в ремонт и получить новую модель. Ведь SSD не ремонтируются и в случае поломки производитель просто даст вам другой продукт. Это шикарный накопитель и объем в 240 ГБ мы советуем всем и каждому.

WD Blue 500 ГБ

Вторым по популярности твердотельным накопителем можно смело назвать WD Blue, так как данная модель действительно выглядит очень привлекательно на фоне конкурентов. Да, этот накопитель работает по интерфейсу SATA 3, так что скорость здесь хоть и выше, чем у потенциальных конкурентов, но все же не космическая. С другой стороны, если вы покупаете SSD для того, чтобы уйти от устаревшего HDD и получить действительно крутой продукт за вполне разумные деньги, то ничего лучше найти не выйдет — не просто же так данный накопитель пользуется повальной популярностью на рынке.
Стоит отметить, что мы рекомендуем к покупке именно версию на 500 гигабайт, так как она более выигрышная в плане стоимости. То есть, если брать модель на 240 гигабайт, а потом купить еще один накопитель, то цена будет даже выше, чем сразу взять модель на 500 гигабайт. А ведь этого объема вам точно хватит для установки любимых игр, мультфильмов, фильмов и программ. Среди твердотельных накопителей с данным интерфейсом подключения эта линейка накопителей является лучшей, да еще и гарантия довольно приличная. Отказываться от такого подарка я бы не советовал.

Crucial CT120BX500SSD1 120 ГБ

Нужно понимать, что не у всех пользователей есть возможность приобретать накопители большого объема за приличные деньги, так как это достаточно дорого. Тем не менее многие пользователи улучшают свой компьютер благодаря SSD — на этот накопитель можно поставить операционную систему и получить значительное ускорение загрузки ОС, плюс все основные программы тоже будут работать более шустро. Для этих целей мы советуем накопитель Crucial CT120BX500SSD1, который, как вы уже поняли из названия, оснащен всего 120 гигабайтами встроенной памяти. Это довольно приличный объем, если вы не используете его для хранения фильмов.
Стоит сказать, что Windows 10 на текущий момент занимает около 40 гигабайт памяти, плюс вы можете поставить абсолютно весь необходимый софт, чтобы наслаждаться скоростью запуска программ. После установки всех необходимых программ у вас останется еще около 30-40 гигабайт для дополнительного контента. Можно поставить какую-то важную для вас игру или оставить место на будущее. Такой накопитель стоит очень дешево и он позволяет вам не переживать о том, что компьютер будет работать недостаточно быстро. Особенно такие накопители советуем ставить в старые компьютеры — SSD сильно оживляют старые системы.

GIGABYTE SSD 240 ГБ

С недавних пор компания GIGABYTE начала выпускать свои собственные твердотельные накопители, которые пусть и не уделывают конкурентов в плане стоимости или скорости, но выглядят достойным решением. Все же потенциальному покупателю очень хочется получить крутой продукт, который будет справляться с поставленными задачами, а если это продукт от известной компании, то еще круче. Мы же рекомендуем вам приобрести накопитель на 240 гигабайт, так как он стоит недорого и позволяет получать море положительных эмоций от скорости работы вашего компьютера. Программы будут запускаться почти моментально, а сколько загрузки системы составит секунд пятнадцать, что очень и очень хорошо.
Конечно, данный накопитель использует для подключения интерфейс SATA 3, так что скорость чтения и записи здесь не комическая, но все еще очень и очень высокая. Для доступного накопителя, которым эта модель и является, скорости отличные. Вы можете взять и больше объема памяти, но тогда накопитель будет долее дорогим и не каждому по карману такого рода апгрейд. Вариант на 240 гигабайт идеален — вы можете и ОС поставить, и все необходимые программы, и еще даже парочку игр поместится. Неплохо для бюджетного накопителя.

ADATA Ultimate SU630 240 ГБ

Компания ADATA всегда была довольно серьезным игроком на рынке памяти, а теперь вполне легко захватывает рынок твердотельных накопителей. Все довольно просто — продукция бренда стоит адекватных денег и пользователям это очень нравится. Вы можете взять накопитель ADATA Ultimate SU630 на 240 гигабайт за две тысячи рублей и получить приличную скорость загрузки и чтения при отсутствии шума как такового. Скорость чтения у этого накопителя составляет 520 Мб/сек, а скорость записи — 450 Мб/сек. Это почти в десять раз выше, чем у обычных HDD, которые можно поставить в компьютер. При этом разница в стоимости не такая уж и большая.
Далее, производитель использует довольно неплохую память типа QLC 3D NAND, которая может похвастаться своей низкой стоимостью при длительном времени наработки на отказ. Производитель уверяет, что накопитель прослужит верой и правдой полтора миллиона часов, тогда как большинство конкурентов выдают всего миллион часов активной работы. Это серьезное преимущество, ведь накопитель вы покупаете не на один год и хотелось бы, чтобы он работал как минимум в течение гарантийного срока. Эта же модель проработает даже дольше, без всякого на то сомнения.

WD Blue M.2 240 ГБ

Самым доступным вариантом получить более высокую скорость чтения и записи является вариант приобретения твердотельного накопителя, который устанавливается в порт M.2 на материнской плате. Это довольно интересный вариант, так как он не требует дополнительных кабелей и сам накопитель в компьютере занимает очень мало места. При этом, даже используя интерфейс SATA 3 для подключения, у таких накопителей обычно выше скорость чтения и записи благодаря отсутствию вспомогательных элементов подключения. Ведь накопитель подключается напрямую к материнской плате и скорость не ограничивается портами.
При этом нужно понимать, что если твердотельных накопителей в формате 2,5-дюйма вы можете поставить несколько, то M.2-разъемов в материнской плате обычно один или два. Это значит, что лучше всего использовать такой накопитель для установки операционной системы, тогда как весь остальной контент загружать на другие накопители, более медленные.

Комментарии и отзывы WD Blue
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