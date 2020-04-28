Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)

Выбор твердотельного накопителя — очень важный вопрос, который гложет многих пользователей. Какую модель взять, сколько денег потратить, какой объем и так далее. По объему вы дадим вам весьма простой совет — выбирайте то, что подходит вам по бюджету, так как в этом плане чем больше, тем лучше. А вот с модельным рядом мы все же помочь можем, так как пользователи могут получить интересный компонент для своей системы и получить прирост для компьютера плане скорости загрузки приложений и игр. Мы подобрали для вас лучшие модели, которые точно справятся с поставленной задачей. Осталось только посмотреть, какая модель подойдет вам по стоимости.

Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)

Компания WD делает достаточно качественные продукты за вполне разумную цену, которые не только отлично справляются со своими прямыми обязанностями, но и обладают достаточно длительным сроком гарантии. Это, на самом деле, очень приятный бонус, так как разработчики продукта уверены в своем накопителе и позволяют пользователю работать с устройством максимально долго. Например, у накопителя Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B) срок гарантийного обслуживания составляет 3 года, чего вполне достаточно для комфортной работы.
Стоит отметить важный момент — пользователь может работать с накопителем гораздо дольше, чем три года, однако если в течение этого срока ваш накопитель сломался, то его просто заменят на новый, так как SSD-накопители не подлежат ремонту. Кроме того, у этой модели вполне неплохие скорости, хотя работает диск на интерфейсе SATA3 и это далеко не предел. Однако если вы хотите получить максимально крутое решение, то обязательно посмотрите в сторону этого накопителя, ведь за свои деньги он предоставляет максимум возможностей. Ничего быстрее и лучше этого накопителя за эту сумму не найти, это факт.

Western Digital WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500 GB (WDS500G2B0B)

Конечно, есть у компании WD и линейка накопителей Blue, которая отличается чуть большей скоростью и чуть большим сроком выработки на отказ. Это значит, что накопитель способен проработать дольше, благодаря чему и гарантийный срок у накопителя намного выше. Например, у данной модели гарантия составляет пять лет — это просто шикарная цифра, которая является максимальной на рынке твердотельных накопителей. Опять же, производитель уверен в том, что его накопитель проработает долго и надежно, так что гарантия в этом случае не просто пустой звук. И, конечно, если у вас в течение пяти лет накопитель умрет, то его просто заменят на новый.
В плане скоростей у данного накопителя все отлично, хотя он тоже работает на интерфейсе SATA3, то есть выдает не самую высокую скорость из возможных. Скорость чтения у накопителя составляет 560 Мб/сек, а скорость записи — 530 Мб/сек. Благодаря столь невысоким скоростям, если сравнить с более дорогими вариантами, накопителю не нужен радиатор для охлаждения — скорость не настолько высокая, чтобы пользователь заметил перегрев накопителя. В каком-то смысле это даже хорошо, ведь пользователь может не переживать ни о чем, работая максимально комфортно и быстро.

Crucial CT500P1SSD8

Данный накопитель стоит уже дороже, чем предыдущие модели, хотя он обладает тем же объемом памяти. Однако у гаджета имеется серьезное преимущество — данный накопитель работает по интерфейсу PCI-E, а не по SATA3, так что скорость записи и чтения здесь гораздо выше. Это очень серьезное преимущество, так как накопитель выдает в пять раз выше скорость, чем у тех же накопителей на SATA3. Благодаря этому пользователь получает максимальную отзывчивость своего компьютера, игры запускаются моментально, а система работает без каких-либо проблем. За такую скорость действительно стоит отдавать свои деньги.
Естественно, данный накопитель необходим исключительно в том случае, если вы очень хотите максимальную скорость. На такие накопители ставят операционную систему, чтобы она загружалась моментально, ставят различный софт, игры максимально тяжелые и так далее. Покупать данный накопитель для хранения фильмов или фотографий категорически не стоит. И, конечно, даже спустя пять лет такой вот накопитель будет достаточно современным и продвинутым, ведь технологии не настолько быстро развиваются, чтобы накопитель с такой скоростью чтения и записи устарел. Отличная модель.

ADATA XPG SX8200 Pro 512GB

Собственно, в линейке накопителей компании ADATA нам очень нравится твердотельный накопитель ADATA XPG SX8200 Pro 512GB, который обладает главным, как нам кажется, преимуществом — пользователь получает максимально доступное устройство с достаточно высокой скоростью чтения и записи. Да, если у вас неограниченный бюджет и вам хочется купить накопитель любого уровня, то можно найти и более крутые варианты, но прирост скорости будет минимальный и эта переплата вам почти ничего не даст. Другое дело — накопитель, который работает по интерфейсу PCI-E и стоит вполне разумных денег при объеме в 512 гигабайт. Этого с головой хватит для системы, приложений и игр.
Сама компания позиционирует данный накопитель как игровое решение, которое подходит как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров. В целом, это достаточно правильное решение, так как диск дает громадную скорость загрузки и чтения, что в играх позволяет наслаждаться моментальной загрузкой текстур и открытых миров. С другой стороны, нужно понимать, что производитель выпустил крутой продукт, который и для работы тоже отлично подходит — достаточно установить на этот SSD приложение и оно будет работать просто моментально.

Samsung MZ-V7S500BW

Компания Samsung является настоящим мастодонтом рынка твердотельных накопителей — она продает просто громадное количество накопителей, которые при этом стоят вполне разумных денег. Причина такого успеха довольно проста, ведь производитель сам выпускает чипы памяти, которые потом ставит на свои же платы и продает полноценный продукт в массы. И накопитель Samsung MZ-V7S500BW, без всякого сомнения, является лучшим решением на текущий момент с самой быстрой памятью и максимальной надежностью работы. Не зря именно этот накопитель частенько используют в различных игровых или рабочий станциях.
Главное преимущество данного решения в том, что производитель использует самую современную дорогую память, которая произведена по самым новым технологиям. Благодаря этому накопитель обеспечивает потенциального покупателя максимальным сроком наработки на отказ. Учитывая стоимость этого продукта, преимущество действительно крайне важное, так как вы покупаете накопитель не на день и не на два, а на несколько лет активного использования. И в такой ситуации хотелось бы получить действительно крутой продукт, который будет работать без перебоев. Если собираете работную станцию или хотите ускорить свой ноутбук, то обязательно смотрите в сторону именно этой модели.
Комментарии и отзывы Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)
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