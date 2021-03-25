Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro

Xiaomi Mijia M365 Pro

Выбрать электроскутер на самом деле достаточно тяжело, особенно если вы вообще не разбираетесь в данной теме. Но, с другой стороны, пользователь может воспользоваться нашими советами, чтобы получить действительно качественный продукт и пользоваться им на протяжении длительного времени. Итак, давайте выбирать умный самокат вашей мечты под разные бюджеты.

Ninebot KickScooter Max G30

Конечно, когда речь идет о качественных и доступных устройствах, то сразу хочется рассказать о продукции компании Xiaomi, которая покоряет рынок уже не первый год и делает это достаточно успешно. Например, электросамокат Xiaomi Mijia M365 Pro, который продается за 40 тысяч рублей, обладает весьма приличными характеристиками, которые предоставляют пользователю возможность ездить на работу или на прогулки с комфортом за относительно небольшую сумму. Например, пользователь может разгоняться до 25 километров в час, при этом максимальный запас хода у продукта составляет 45 километров.Этого достаточно, например, чтобы пользователь мог приехать на работу и обратно без использования такси или общественного транспорта. При этом вы можете зарядить устройство на работе, увеличив за счет этого максимальную дистанцию ровно вдвое. Это тоже важный бонус, так как ездить на работу на самокате — одно удовольствие. Более того, устройство выдерживает вес до 100 килограмм, так что даже достаточно плотные мужчины смогут ездить с комфортом. При данной стоимости получить более качественный продукт будет проблематично, да и этот гаджет явно создавали профессионалы своего дела, так что вы будете пользоваться Xiaomi Mijia M365 Pro с большим удовольствием.

Yamato PES 0809

Достаточно серьезным конкурентом выступает модель Ninebot KickScooter Max G30, которая выглядит достаточно строго и привлекательно, но при этом обладает приличным набором различных особенностей. Например, нужно отметить, что на одном заряде батареи самокат может проехать вплоть до 65 километров — этого предостаточно, чтобы пользователь мог добраться по городу буквально куда ему захочется. В небольших городах этого хватит, чтобы съездить на работу и обратно, а если вы можете зарядить устройство на работе, то 130 километров запаса хода имеется. Это на самом деле очень круто, так как пользователю явно будет предостаточно заряда для любых задач.Также стоит отметить, что пользователь может ездить на максимальной скорости в 25 километров в час — этого предостаточно для путешествий по городу, прогулок и так далее. Конечно, вы можете без труда найти другую модель, которая будет ездить быстрее, но это более опасно на самом деле, да и самокат это все же не гоночный гаджет, а возможность комфортно и быстро путешествовать на работу или в магазин. Из дополнительных бонусов можно отметить большой диаметр колёс в 254 миллиметра — можно будет с комфортом ездить по брусчатке, например. Но, правда, за увеличенную дистанцию поездки пользователю придётся заплатить на девять тысяч больше, чем за предыдущую модель.

Halten Smile

Естественно, мы понимаем, что не для всех электрический самокат является осознанной покупкой, которая необходима для поездок на работу или чего-то в таком духе. Иногда пользователь просто хочет попробовать данный гаджет либо купить его для редких прогулок в парке. В таких ситуациях покупать дорогую флагманскую модель не совсем разумно, так как она стоит слишком дорог, а функции ее за эти деньги вы использовать не будете. В подобных сценариях крайне рекомендуется покупать модель вроде Yamato PES 0809, которая стоит около 17 тысяч рублей, при этом пользователь получает практически все те же возможности и особенности, что и у более дорогих конкурентов.Например, пользователь получает ту же максимальную скорость поездки в 25 километров в час. Этого обычно предостаточно для активных путешествий или прогулок, плюс запас хода здесь составляет всего 20 километров. Да, это заметно меньше, чем у двух предыдущих моделей, но, с другой стороны, стоимость самого самоката гораздо ниже, чем у флагманских моделей других компаний. Для прогулок или тестовой покупки электросамоката это отличное решение — недорого, прочно и качественно, скорость приличная, запаса хода хватит, чтобы ездить с комфортом и наслаждаться покупкой. А если уже захотите чего-то более продвинутого, то спокойно купите топовую модель.

KUGOO S1 Plus

Среди доступных моделей электросамокатов стоит выделить ещё и данную модель — она выглядит достаточно просто, но за свои деньги предоставляет пользователю просто безумное количество возможностей. Например, пользователь может ездить на скорости до 25 километров в час, чего, как мы уже говорили ранее, предостаточно для путешествий по городу, поездок на работу или в магазин. Также производитель использует неплохую батарею, которая обеспечивает пользователя 16 километрами поездки на одном заряде батареи. Это вполне достойный показатель на самом деле, который при данной стоимости более чем приятный. Всё же это не флагманский продукт, а устройство начального уровня.Конечно, это не идет в сравнение с более дорогими моделями, которые продаются вдвое дороже, но нужно понимать, что это базовая модель, которая за свои деньги предоставляет пользователю достаточно возможностей для прогулок, поездок на работу и привыкания к данному типу транспортных средств. Этого уже предостаточно, чтобы вы могли наслаждаться самокатом, при этом не думая, что вы вложили в него заметную сумму, хотя еще не понимаете стоит ли устройство этих денег и нужно ли оно вам вообще. Настоятельно рекомендуем присмотреться к продукту, если вы хотите недорогой самокат для пробы, так скажем.

Завершает нашу подборку модель, которую можно смело назвать золотой серединой между доступными вариантами и флагманами рынка. KUGOO S1 Plus предоставляет пользователю 25 километров пробега на одном заряде батареи — этого предостаточно для повседневного использования, но, конечно, сравнивать с флагманами не выйдет, так как там есть модели по 65 километров. При этом максимальная скорость езды на данном самокате составляет 30 километров в час — это достаточно приличный показатель на самом деле, который позволяет ездить быстро по городу. Впрочем, ездить на такой скорости все же опасно, так что лучше до максимума не разгоняться.При данной стоимости пользователь получает достаточно качественный продукт, который ездит быстро, выдерживает стандартный вес пользователя, предоставляет неплохой пробег и стоит разумных денег. Это очень важный момент, ведь мы все понимаем, что флагманы покупают лишь пользователи с опытом, но на каких-то гаджетах этот опыт еще предстоит получить. И KUGOO S1 Plus является именно тем устройством, которое можно смело покупать после базовых моделей, которые считаются бюджетными.