Лучший внешний SSD. ADATA SD700 512 ГБ (ASD700-512GU31-CBK)

Lacie Portable SSD 500 ГБ

Внешние твердотельные накопители стали более привлекательными после того, как в целом SSD стали более доступными. Теперь многие пользователи покупают себе эти устройства, дабы носить на них файлы, работать с документами и так далее. Мы же выбрали несколько лучших вариантов, чтобы вы знали, из чего стоит выбирать.

Seagate BarraCuda Fast SSD 500 ГБ

Достаточно успешно на рынке электроники продается внешний накопитель Lacie Portable, который обладает достаточно привлекательным дизайном, хорошими для своей цены характеристиками и прочими бонусами, которые многим будут очень и очень приятны. К примеру, данный внешний твердотельный накопитель подключается по интерфейсу USB Type-C, так что скорость передачи данных на накопитель и с него будет очень и очень высокая. Более того, производитель оборудовал свой продукт довольно качественными компонентами, так что проблем с производительностью и длительностью работы тоже не будет.Мы рекомендуем брать накопитель именно на 500 гигабайт, так как этого явно хватит для рабочих файлов, хранения чего-то вроде личной медиатеки, просмотра фотографий или презентаций в дороге. Если вашему ноутбуку не хватает встроенной памяти, а при этом не хотелось бы его менять или апгрейдить, то смело обратите своё внимание на данную модель, она отлично справляется со всеми поставленными задачами по хранению контента. И, как мы уже сказали, это достаточно привлекательный внешний накопитель, который впишется как в рабочую среду дома, так и в офисе. Стоящий продукт, а если вам нужно еще больше памяти, то присмотритесь к следующей модели из этой статьи — она тоже шикарна.

ADATA SD700 512 ГБ

Собственно, компания Seagate тоже делает достаточно качественные твердотельные накопители, которые отлично справляются с хранением данных и с предоставлением к ним доступа. Это важная особенность внешних твердотельных накопителей — пользователь может не только носить с собой кучу файлов, но и взаимодействовать с ними. Например, можно на накопителе хранить файлы по работе, презентации, фотографии для обработки, различные видео и так далее. Благодаря этому пользователь в любой точке мира может подключить накопитель к ноутбуку или компьютеру, поработать и положить устройство обратно в сумку. С HDD так не выйдет, так как скорость передачи файлов очень низкая.Именно по этой причине владельцы ноутбуков достаточно часто покупают себе внешний накопитель. Например, это позволяет без труда запускать любой контент даже в том случае, если на ноутбуке закончилось место. Все же поставить больше памяти на ноутбук иногда очень дорого, а иногда просто нереально, так что приходится выбирать более доступные варианты. Также можно смело заявить, что Seagate BarraCuda Fast выглядит очень круто, так как накопитель очень схож с тем, что вы можете увидеть выше. Вероятно, производители мыслят одинаково или просто этот вариант исполнения является наиболее удобным.

SanDisk Extreme Portable SSD 1 ТБ

Модель внешнего твердотельного накопителя ADATA SD700 выглядит более броско, так как производитель сделал упор на прочность конструкции. Конечно, это вовсе не значит, что нужно бросать накопитель о стену или заниматься прочими проверками устройства на прочность, но если вы очень хотите качественный внешний накопитель с предельной скоростью работы, то обратите внимание на эту модель. Она обладает достаточно привлекательным дизайном, компактными размерами, а еще хорошими параметрами скорости на чтение и запись. Это весьма важно, так как твердотельные накопители покупают специально для того, чтобы работать с файлами или быстро перемещать их с накопителя на компьютер.К примеру, производитель заявил о том, что накопитель работает на скорости 440 Мб/сек при чтении и 430 Мб/сек при записи, что примерно в десять-пятнадцать раз быстрее, чем обычные HDD. Естественно, пользователю, который хочет быстро переносить данные, хранить их в удобном формате или просто взаимодействовать с ними, такая разница в скорости позволяет не переживать о том, что работа будет тормозить. Более того, стоит отметить, что даже при максимальной нагрузке накопитель достаточно неплохо справляется и не перегревается свыше 50 градусов по Цельсию. Это очень и очень приятный бонус.

Samsung Portable SSD T5 500 ГБ

Конечно, иногда пользователям нужно больше памяти для хранения личного контента, чтобы не просто носить какие-то фильмы или сезон сериала, а иметь возможность получить в любой момент доступ к любой медиатеке, к любому набору файлов, документов, изображений и так далее. В этом случае стоит обратить внимание на накопитель SanDisk Extreme Portable, который выглядит довольно стильно, обладает приличным набором преимуществ и при этом стоит вполне разумных денег. Конечно, стоит отметить, что именно эта модель поставляется со встроенным хранилищем на 1 терабайт, то есть стоимость будет априори выше, чем у всех предыдущих моделей в этой статье.Здесь стоит сделать маленькое уточнение — купить два накопителя по 500 гигабайт, получив тем самым один терабайт памяти, намного дороже, чем взять один накопитель на 1 тебарайт. И разница на самом деле настолько заметная, что для пользователей, которые активно занимаются переносом данных с одного накопителя на другой мы рекомендуем именно этот вариант. На нем помещается больше контента, вы получаете больше свободы при использовании гаджета, плюс само устройство выполнено в корпусе, который не боится физического воздействия, в разумных пределах конечно. Но это тоже преимущество SSD — такие накопители меньше подвержены повреждениям при тряске, чем HDD.

Естественно, когда речь идет про достаточно качественные твердотельные накопители, то на ум сразу приходит модель от компании Samsung, которая уже длительное время на рынке, при этом обладает всеми необходимыми для пользователя качествами. Конечно, мы делаем упор именно на этот накопитель просто потому, что производитель вкладывает ресурсы в дорогие чипы памяти, качественный контроллер памяти и хорошие материалы. То есть, конечный результат от конкурентов в плане скорости может и не отличается, но в плане надежности и долгожительности отличия точно имеются. А если вы хотите работать с накопителем многие годы, то это преимущество является весьма важным.Конечно, в плане скорости, прочности и надежности данный накопитель опять же отлично справится с поставленными задачами без проблем. На накопителе Samsung можно хранить личную информацию, наслаждаться работой с файлами, очищать свой ноутбук от ненужных файлов или сериалов и так далее. То есть, вариантов использования очень много, при этом даже при очень активном использовании накопитель проживет очень длительное время. Добавляем сюда гарантию на много лет и получаем идеальное приобретение для активного пользователя.