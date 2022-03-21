MG Motors выпустит доступный электромобиль

MG Motors планирует запустить в Индии относительно доступную модель электромобиля. Согласно отчету, британский бренд, который является дочерней компанией SAIC Motor, будет ориентироваться на городское население Индии. Это будет недорогой электрический четырехколесный автомобиль.

Эта модель будет доступна по цене около 13 140 долларов и будет основана на платформе SAIC-GM-Wuling Global Small Electric Vehicle (GSEV). Компания ясно осознала, что отрасль чувствительна к ценам. Поэтому неудивительно, что компания действительно планирует представить бюджетные модели электромобилей в ближайшем будущем. Помимо индийского рынка, MG Motors также будет искать другие рынки.

Данные электромобили представляют собой компактные двухдверные автомобили с небольшой длиной и малым радиусом поворота, которые отлично подходят для городских условий. Как упоминалось ранее, доступный электромобиль будет основан на платформе SAIC-GM-Wuling Global Small Electric Vehicle, которая включает в себя такие модели, как Baojun E100, E200, E300 и E300 Plus, а также Wuling Hongguang Mini EV. Предстоящий MG EV, вероятно, будет основан на Hongguang Mini EV, хотя и с изменениями. Некоторые изменения могут включать в себя более длинную колесную базу и возможный пятидверный дизайн.
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