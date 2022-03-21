MG Motors выпустит доступный электромобиль…

Эта модель будет доступна по цене около 13 140 долларов и будет основана на платформе SAIC-GM-Wuling Global Small Electric Vehicle (GSEV). Компания ясно осознала, что отрасль чувствительна к ценам. Поэтому неудивительно, что компания действительно планирует представить бюджетные модели электромобилей в ближайшем будущем. Помимо индийского рынка, MG Motors также будет искать другие рынки.
Данные электромобили представляют собой компактные двухдверные автомобили с небольшой длиной и малым радиусом поворота, которые отлично подходят для городских условий. Как упоминалось ранее, доступный электромобиль будет основан на платформе SAIC-GM-Wuling Global Small Electric Vehicle, которая включает в себя такие модели, как Baojun E100, E200, E300 и E300 Plus, а также Wuling Hongguang Mini EV. Предстоящий MG EV, вероятно, будет основан на Hongguang Mini EV, хотя и с изменениями. Некоторые изменения могут включать в себя более длинную колесную базу и возможный пятидверный дизайн.