MIT может сжимать трехмерные объекты до наноразмерных версий

Трудно создавать наноразмерные трехмерные объекты. Методы либо имеют тенденцию быть медленными, либо ограничены конкретными материалами и формами.

Исследователи из Массачусетского технологического института могли бы найти лучший способ - они разработали методику создания наноразмерных версий трехмерных объектов с использованием самых разнообразных материалов и форм. В конечном итоге команда полностью изменила процесс визуализации мозговой ткани, сократив относительно большой объект до сотой тысячной части первоначального размера. Подход ученых начинается с создания строительных лесов из полиакрилата, абсорбирующего материала, который вы найдете в подгузниках. Затем они впитывают структуру в растворе молекул флуоресцеина, которые прикрепляются к каркасу при воздействии света. Чтобы уменьшить структуру после этой точки, команда вводит кислоту, которая блокирует отрицательные заряды в полиакрилате и заставляет его сокращаться. Объект размером 1 кубический миллиметр может иметь разрешение 50 нанометров, но вам потребуется увеличить его до 1 кубического сантиметра, чтобы получить разрешение 500 нанометров.