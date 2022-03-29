MPEG LA подала в суд на Samsung за нарушение патента HEVC Essential

Компания MPEG LA объявила сегодня, что подала иск против Samsung Electronics GmbH («Samsung») за нарушение патентов в лицензии MPEG LA на портфель патентов HEVC. Патенты необходимы для стандарта кодирования цифрового видео HEVC (также известного как H.265 и MPEG-H Part 2), используемого в продуктах, которые кодируют и декодируют видео для Интернета, телевидения и мобильной передачи, приема и использования.

Согласно жалобам, Samsung Electronics Co, материнская компания Samsung Electronics GmbH, была одновременно лицензиаром и лицензиатом лицензии MPEG LA на портфолио патентов HEVC с осени 2014 года до истечения срока ее действия в марте 2020 года, но Samsung продолжала предлагать продукты, включая смартфоны, планшеты и телевизоры, в Германии, которые используют защищенные патентом методы HEVC без лицензии с момента прекращения действия. Принудительные действия с требованием судебных запретов, возмещения денежного ущерба и расходов были подготовлены группой юристов во главе с Акселем Верхаувеном из Krieger Mes & Graf v. der Groeben и Готфридом Шюллем из Cohausz & Florack.