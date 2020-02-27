MSI MAG CH110 игровое кресло за 25 тысяч рублей

Кресло MSI MAG CH110 имеет ковшеобразную форму исполнения в стиле карбонового волокна. Материал чехла подголовника и подушки для поясницы используется пвх кожа, под которой находится пена высокой плотности. Кресло имеет фирменную расцветку компании.

Производитель использует пятизвездочную стальную базу. Высота спинки 82 см, а ширина плеч спинки 52 см. Имеет возможность регулировки положения спинки на 90-180 градусов. Подлокотники также регулируются.

Вес кресла составляет 27 кг. Колеса имеют размер 60 мм. В комплекте прилагаются съемные подголовник и подушка для поясницы.

Кресло MSI MAG CH110 обеспечивает максимальную нагрузку в 150 кг.