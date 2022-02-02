MSI анонсирует твердотельный накопитель SPATIUM M450 M.2 Gen4 NVMe

SPATIUM M450 был разработан, чтобы удовлетворить ожидания основных потребителей твердотельных накопителей. Его интерфейс PCIe 4 обеспечивает высокую скорость последовательного чтения до 3600 МБ/с и последовательной записи до 3000 МБ/с, что позволяет пользователям наслаждаться быстрой передачей файлов и коротким временем загрузки. Доступные объемы хранилища: 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. M450 поддерживает широкий спектр функций исправления ошибок данных, включая LPDC ECC и E2E Data Protection, обеспечивая высокий рейтинг TBW для превосходной надежности и долговечности, подкрепленный ограниченной 5-летней гарантией.