MSI представила SSD-накопитель Spatium M480 Play с поддержкой консоли PS5

Компания MSI представила новый вариант твердотельного накопителя Spatium M480 PCIe 4.0 M.2, разработанного специально для консоли PlayStation 5.

Твердотельный накопитель Spatium M480 Play оснащен меньшим радиатором, для простой установки в консоль. Он обеспечивает максимальную скорость чтения 7000 МБ/с и скорость записи 6800 МБ/с. MSI Spatium M480 Play представлен с объемом памяти 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Новинка использует контроллер Phison E18 и до 2 ГБ памяти DDR4 в качестве кэш-памяти для максимальной производительности. M480 Play поддерживает технологию TRIM, SMART, алгоритм ECC LDPC и APST (автономное изменение состояния питания). Кроме того, он поддерживает шифрование AES256, спецификации TCG OPAL2.0 и Pyrite. Среднее время безотказной работы оценивается в 1,6 млн часов, а ресурс — до 3000 ТБВт.

Стоимость и доступность MSI Spatium M480 Play не раскрыты.