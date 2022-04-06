MSI представила SSD-накопитель Spatium M480 Play с поддержкой консоли PS5

Компания MSI представила новый вариант твердотельного накопителя Spatium M480 PCIe 4.0 M.2, разработанного специально для консоли PlayStation 5.

Твердотельный накопитель Spatium M480 Play оснащен меньшим радиатором, для простой установки в консоль. Он обеспечивает максимальную скорость чтения 7000 МБ/с и скорость записи 6800 МБ/с. MSI Spatium M480 Play представлен с объемом памяти 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Новинка использует контроллер Phison E18 и до 2 ГБ памяти DDR4 в качестве кэш-памяти для максимальной производительности. M480 Play поддерживает технологию TRIM, SMART, алгоритм ECC LDPC и APST (автономное изменение состояния питания). Кроме того, он поддерживает шифрование AES256, спецификации TCG OPAL2.0 и Pyrite. Среднее время безотказной работы оценивается в 1,6 млн часов, а ресурс — до 3000 ТБВт.

Стоимость и доступность MSI Spatium M480 Play не раскрыты.
Western Digital выпускает твердотельный накопитель BLACK SN7…
Western Digital выпускает твердотельный накопитель BLACK SN7Western Digital расширяет ассортимент накопителей представив новую модель - WD BLACK SN770 NVMe. …
ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD E…
ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD EКомпания ADATA Technology, сегодня объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express, оснащенно…
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60…
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Серия карт памяти GOODRAM IRDM PRO V60 поддерживает скорости чтения и записи до 265 MB/s и 120 MB/s соотв…
Patriot выпускает твердотельный накопитель P400…
Patriot выпускает твердотельный накопитель P400Компания Patriot объявила о выпуске твердотельного накопителя P400 PCIe Gen4x4 M.2. Он представлен емкост…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play M…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play MMSI запустила новую быструю модель в линейке своих твердотельных накопителей — SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe…
SMART Modular Technologies объявляет о следующем поколении ф…
SMART Modular Technologies объявляет о следующем поколении фSMART Modular Technologies, подразделение SGH и мировой лидер в области технологий памяти, твердотельных …
ADATA анонсировала 2,5-дюймовый накопитель ISSS31AP емкостью…
ADATA анонсировала 2,5-дюймовый накопитель ISSS31AP емкостьюКомпания ADATA анонсировала новый SSD-накопитель ISSS31AP. Это 2,5-дюймовый твердотельный накопитель. Он …
MSI и Phison совместно выпускают твердотельный накопитель Sp…
MSI и Phison совместно выпускают твердотельный накопитель SpPhison стремится стать первым на рынке с контроллерами твердотельных накопителей PCIe Gen 5, анонсировав …
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
Что подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идейЧто подарить на 23 февраля. Топ 6 небальных идей
Обзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSD
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor