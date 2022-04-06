MSI представила SSD-накопитель Spatium M480 Play с поддержкой консоли PS5

Твердотельный накопитель Spatium M480 Play оснащен меньшим радиатором, для простой установки в консоль. Он обеспечивает максимальную скорость чтения 7000 МБ/с и скорость записи 6800 МБ/с. MSI Spatium M480 Play представлен с объемом памяти 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Новинка использует контроллер Phison E18 и до 2 ГБ памяти DDR4 в качестве кэш-памяти для максимальной производительности. M480 Play поддерживает технологию TRIM, SMART, алгоритм ECC LDPC и APST (автономное изменение состояния питания). Кроме того, он поддерживает шифрование AES256, спецификации TCG OPAL2.0 и Pyrite. Среднее время безотказной работы оценивается в 1,6 млн часов, а ресурс — до 3000 ТБВт.
Стоимость и доступность MSI Spatium M480 Play не раскрыты.