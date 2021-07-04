MSI представила серию игровых кресел MAG CH130

Серия игровых кресел MAG CH130 включает модели: MAG CH130 I FABRIC, MAG CH130 I REPELTEK FABRIC и MAG CH130 X.

В новых креслах используется запатентованный поверхностным слоем, который обеспечивает защиту от влаги и устойчивость к царапинам. Модели имеют эргономичную форму спинки как у гоночных автомобилей, благодаря чему пользователь получит комфорт во время длительных игровых сессий.

Прочная стальная рама с пятизвездочным стальным основанием обеспечивает долговечную поддержку без деформации в течении долгового времени. Максимальная нагрузка 150 кг. Спинку можно откинуть на 150 градусов, кресло имеет регулируемые подлокотники, есть режим качения.

В комплекте прилагаются подушка для головы и поясницы. Колеса выполнены из полиуретана толщиной 60 мм, они устойчивы к царапинам и очень прочные. Газлифт класса 4 обеспечивает повышенную безопасность.

Игровые кресла серии MAG CH130 поступят в продажу в ближайшее время. Их стоимость не раскрыты.