MSI представила твердотельный накопитель SPATIUM M480 HS с фирменным радиатором Компания MSI представила новый твердотельный накопитель SPATIUM M480 HS. Новинка является самой быстрой в линейки SPATIUM. Компания MSI представила новый твердотельный накопитель SPATIUM M480 HS. Новинка является самой быстрой в линейки SPATIUM. Модель доступна емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения и записи достигает 7000 Мб/с и 6800 Мб/с соответственно. Накопитель использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4 и поддерживает NVMe 1.4. Модель доступна емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения и записи достигает 7000 Мб/с и 6800 Мб/с соответственно. Накопитель использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4 и поддерживает NVMe 1.4. MSI SPATIUM M480 HS выделяется на фоне конкурентов фирменным радиатором бронзового цвета. Производитель заявляет, что многослойная конструкция радиатора снижает температуру накопителя на 20 градусов и сохраняет максимальную производительность. На модель распространяется 5 летняя гарантия. MSI SPATIUM M480 HS выделяется на фоне конкурентов фирменным радиатором бронзового цвета. Производитель заявляет, что многослойная конструкция радиатора снижает температуру накопителя на 20 градусов и сохраняет максимальную производительность. На модель распространяется 5 летняя гарантия. Стоимость накопителя компания MSI не раскрыла. Стоимость накопителя компания MSI не раскрыла. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 00:02 . Продукт - MSI SPATIUM M480 HS Комментарии и отзывы MSI SPATIUM M480 HS

TEAMGROUP представила твердотельный нако...

TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0 с двумя запатентованными модул... TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0 с двумя запатентованными модул...

ADATA представляет корпус EC700G для SSD...

ADATA анонсировала корпус EC700G RGB для SSD. EC700G является отличным способом хранения большого количес... ADATA анонсировала корпус EC700G RGB для SSD. EC700G является отличным способом хранения большого количес...

TEAMGROUP представила твердотельный нако...

Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель MP34Q M.2 PCIe SSD. Накопитель будет доступен с а... Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель MP34Q M.2 PCIe SSD. Накопитель будет доступен с а...

Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-C...

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование 2.5-дюймового твердотельного накопителя серии ... В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование 2.5-дюймового твердотельного накопителя серии ...

Sabrent Rocket XTRM-Q - внешний SSD-нако...

Компания Sabrent выпустила внешний SSD-накопитель емкостью 16 ТБ - Rocket XTRM-Q. Устройство оснащено дву... Компания Sabrent выпустила внешний SSD-накопитель емкостью 16 ТБ - Rocket XTRM-Q. Устройство оснащено дву...

Seagate представила игровой SSD-накопите...

На SG21 Virtual Expo компания Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530, а также версию с р... На SG21 Virtual Expo компания Seagate представила игровой SSD-накопитель FireCuda 530, а также версию с р...

Облачные хранилища Western Digital постр...

У вас есть устройство для резервного копирования данных WD My Book Live или My Book Live Duo? Если да, то... У вас есть устройство для резервного копирования данных WD My Book Live или My Book Live Duo? Если да, то...