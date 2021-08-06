MSI представила твердотельный накопитель SPATIUM M480 HS с фирменным радиатором

Модель доступна емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Скорость чтения и записи достигает 7000 Мб/с и 6800 Мб/с соответственно. Накопитель использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4 и поддерживает NVMe 1.4.
MSI SPATIUM M480 HS выделяется на фоне конкурентов фирменным радиатором бронзового цвета. Производитель заявляет, что многослойная конструкция радиатора снижает температуру накопителя на 20 градусов и сохраняет максимальную производительность. На модель распространяется 5 летняя гарантия.
Стоимость накопителя компания MSI не раскрыла.