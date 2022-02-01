MSI представляет твердотельный накопитель SPATIUM M450

MSI расширяет линейку твердотельных накопителей серии SPATIUM новым твердотельным накопителем MSI SPATIUM M450 PCIe Gen4 NVMe. На сегодняшний день серия MSI SPATIUM состоит из твердотельных накопителей SPATIUM M480, M470 и M450 PCIe Gen4 NVMe, а также твердотельных накопителей SPATIUM M390 и M370 PCIe Gen3 NVMe. SPATIUM M450 доступен с объемом памяти 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, цену производитель не раскрывает.

SPATIUM M450 — это твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe начального уровня. Он использует флеш-память 3D NAND, который обеспечивает производительность и долговечность накопителю. Благодаря интерфейсу PCIe 4 накопитель гарантирует скорость чтения до 3600 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с. SPATIUM M450 поддерживает широкий спектр функций исправления ошибок данных, включая LPDC ECC и E2E Data Protection, обеспечивая высокий рейтинг TBW для превосходной надежности и долговечности, подкрепленный ограниченной 5-летней гарантией.
Комментарии и отзывы MSI SPATIUM M450
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