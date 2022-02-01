MSI представляет твердотельный накопитель SPATIUM M450

SPATIUM M450 — это твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe начального уровня. Он использует флеш-память 3D NAND, который обеспечивает производительность и долговечность накопителю. Благодаря интерфейсу PCIe 4 накопитель гарантирует скорость чтения до 3600 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с. SPATIUM M450 поддерживает широкий спектр функций исправления ошибок данных, включая LPDC ECC и E2E Data Protection, обеспечивая высокий рейтинг TBW для превосходной надежности и долговечности, подкрепленный ограниченной 5-летней гарантией.