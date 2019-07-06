Майнинг-фермы потребляют больше электричества, чем вся Швейцария

Специалисты Кембриджского университета создали онлайн-инструмент, который позволяет приблизительно оценить общемировые затраты электричества на майнинг Bitcoin.

Согласно опубликованному исследованию, майнинговые фермы Bitcoin потребляют 59 ТВт·ч в год, их мощность при этом примерно равна 7 ГВт. На картинке ниже можно соотнести эти затраты с энергопотреблением некоторых государств. В целом на долю ферм приходится около 0,21% суммарного мирового потребления электроэнергии, а выделяемый ими уровень углекислого газа сравним с небольшим городом (с населением примерно полмиллиона человек).

Указанные цифры приблизительны, ведь невозможно подсчитать точное количество майнинговых ферм в мире. Разброс потребления может варьироваться от 2,6 ГВт и 22 ТВт·ч до 21 ГВт и 179 ТВт·ч. В любом случае, энергоэффективность — это не про криптовалюты. Одна только сеть Bitcoin потребляет больше электричества, чем все банки вместе взятые. При этом, она обрабатывает менее 100 млн транзакций в год, тогда как вся традиционная финансовая сеть — 500 млрд транзакций.