Марк Цукерберг предсказывает конец смартфонов, которые будут заменены технологией VR

Марк Цукерберг дал интервью популярному ютуберу Маркесу Браунли, в котором были затронуты различные проблемы с оборудованием. Также генеральный директор Facebook сосредоточился на технологиях виртуальной и дополненной реальности, которые должны вытеснить современные телефоны.

По словам Цукерберга, крупная технологическая революция происходит примерно каждые 15 лет и включает первое поколение iPhone с 2007 года. Если мы будем придерживаться этого календаря, через некоторое время мы должны ожидать следующую серьезную революцию в мире технологий, которая засвидетельствует вытеснение смартфонов устройствами VR / AR.

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