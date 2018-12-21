Marlboro инвестирует 12,8 млрд долларов в производство электронных сигарет Juul

2018-12-21, Автор - Ganibal; Продукт - Juul; [81]
Табачный гигант Altria которому принадлежат Marlboro и Virginia Slims купил 35-процентную долю в Juul за 12,8 миллиарда долларов.

Крупная сделка оценивает стоимость компании, производящей электронные сигареты, в 38 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает ее стоимость по сравнению с предыдущими инвестициями в июле. Есть соглашение о бездействии, означающее, что Altria не будет увеличивать свою долю владения Juul, а также не будет продавать или передавать свои акции в течение шести лет. Juul также будет единственной вейп-компанией, с которой Altria работает, пока их партнерство остается в силе.

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