Maruti Suzuki запустит несколько моделей электромобилей в Индии

По словам нового управляющего директора и генерального директора компании Хисаси Такеучи, крупнейший автопроизводитель Maruti Suzuki выпустит несколько моделей электромобилей в Индии, стремясь догнать конкурентов и стать лидером в сегменте электромобилей.

Suzuki планирует выпустить свою первую модель электромобиля в 2025 году, также планирует производить электромобили на своих заводах в будущем, когда в стране возрастет спрос на электромобили. Ранее в 2019 году Maruti Suzuki протестировала электромобиль на базе своего WagonR с планами запуска в 2020 году, но отказалась от коммерческого запуска для личного использования, сославшись на отсутствие инфраструктуры и государственной поддержки, и заявила, что при текущих ценах будет трудно продавать доступные электромобили в массовом масштабе. В прошлом месяце материнская корпорация Suzuki Motor Corporation объявила, что к 2026 году она инвестирует около 150 миллиардов иен в местное производство аккумуляторных электромобилей (BEV) и аккумуляторов BEV в Гуджарате. Решение начать производство электромобилей на заводе SMG было принято поскольку новый электромобиль является стратегически важной моделью для всей группы Suzuki во всем мире.