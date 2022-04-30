Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Илон Маск раскрыл дополнительные подробности о продаже акций Tesla. Он продал акции Tesla на 8,5 млрд долларов, а не на 4 млрд, как сообщалось ранее. Напомним, что 25 апреля Илон Маск достиг соглашения о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов, используя план финансирования, который встревожил некоторых инвесторов Tesla. В дополнение к выделению десятков миллиардов долларов своих акций Tesla для поддержки маржинальных кредитов, Маск пообещал использовать около 21 миллиарда долларов своего собственного капитала.

Сделка с Twitter обещает стать одной из крупнейших сделок с использованием заемных средств в истории. Илон Маск организовал долговое и маржинальное финансирование на сумму 25,5 млрд долларов от кредиторов, включая Morgan Stanley. Если ему не удастся купить Twitter, ему придется заплатить комиссию за расторжение договора в размере 1 миллиарда долларов.