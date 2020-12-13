Массажный пистолет Merach Nano Pro от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила карманный массажный пистолет Merach Merrick Nano.

Merach NANO Pro отличается компактным корпусом, который изготовлен из алюминиевого сплава, который имеет высокую прочность, легкий вес и гораздо лучшую теплопроводность. Для максимального комфорта и портативности обе стороны ручек NANO Pro имеют мягкую силиконовую прокладку для облегчения захвата, защиты от скольжения и защиты от ударов.

Массажный пистолет предлагает три уровня интенсивности: разогрев, усиление и высокую интенсивность. Благодаря мощному крутящему моменту до 600 мН.м, силе 40 фунтов и высокоскоростному удару 3500 об/мин NANO Pro может точно воздействовать на труднодоступную группу мышц глубиной 8 мм и эффективно разрушать молочную кислоту в мышцах. Он оснащен встроенным бесщеточным двигателем и уникальной технологией оптимизации внутренней структуры. Он также имеет сверхнизкий уровень шума всего 40 дБ при максимальной скорости 3500 об/мин, что почти бесшумно.

Массажный пистолет Merach NANO Pro имеет большую емкость аккумулятора 2500 мАч и время работы 7-12,5 часов. Массажный пистолет можно полностью зарядить менее чем за 2 часа. Массажный пистолет Merach поставляется с четырьмя сменными массажными головками, которые воздействуют на все группы мышц и настраивают ваш массаж. Это поможет расслабить все мышечные ткани и расслабиться. Массажный пистолет Merach Nano Pro имеет стартовую цену 89 долларов.