Массажное кресло для дома. GESS Bonn

Массажные кресла избавляют от болезней: физической усталости, боли в суставах, психоэмоционального напряжения и нарушения кровообращения. В современном мире люди вынуждены вести малоподвижный образ жизни, а другие наоборот занимаются тяжёлым физическим трудом ежедневно. Как следствие у обоих типов в скором времени появляются боли в спине, шее, конечностях и суставах. Специально для таких людей разработали специальные массажные кресла оснащённые функций массажа, которые можно устанавливать, как в офисе, так и дома. В нашем рейтинге мы выбрали лучшие массажные кресла для дома, основываясь на отзывах реальных покупателей.

Массажное кресло GESS Bonn

Кресло для массажа нового поколения Gess Bonn – уникальная разработка ведущего мирового производителя медицинской техники и сопутствующего оборудования.
Лучший способ расслабиться и восстановить здоровье после напряженного трудового дня или по окончании рабочей недели.

Функция Zero-G или "нулевая гравитация" ещё одна особенность данного массажного кресла. Эта функция помогает снять давление с позвоночника и суставов, и почувствовать настоящую невесомость.

Функция сканирования разработана специально для индивидуального массажа. В процессе сканирования выявляются наиболее напряжённые участки тела, для дальнейшего интенсивного массажа и расслабления.

Кресло имеет 7 автоматических программ, что позволит выбрать наиболее оптимальную для массажа. Восстанавливающий массаж или расслабляющий, массаж Шиацу, общий массаж тела или оздоровительный. L-образная массажная каретка, производит массаж не только спины, но и ягодиц.

При желании, с помощью кнопки на пульте, можно включить прогрев нижней части спины. Благодаря глубокому проникновению тепла, данная функция в массажном кресле позволяет мышцам расслабится наилучшим образом. Функция сканирования тела разработана специально для индивидуального массажа, с ее помощью кресло подстраивается под тело человека и его комплекцию.

В ручном режиме 5 программ роликового массажа спины: шиацу, постукивающий, комбинированный, похлопывающий, расслабляющий. Также при помощи специальной кнопки, можно выбрать зону массажа и зафиксировать ролики в определенном положении для массажа какой-либо точки.

Массажное кресло US Medica Quadro

Массажное кресло US Medica Quadro было разработано специально для домашнего пользования. Утром оно поможет своему владельцу быстро проснуться и обрести бодрость. А с помощью расслабляющего массажа верхней части туловища и ног поможет восстановиться после интенсивного рабочего дня. При этом, цена на массажное кресло вполне доступна и вполне оправдана, так как однажды приобретя данное кресло Вы можете забыть о посещениях профессионального массажиста.
Гордостью массажного кресла US Medica Quadro является разработанный по уникальной технологии четырёх роликовый массажный механизм. Расположение массажных элементов пользователь может установить самостоятельно, по своему желанию. Такая опция позволяет тщательно прорабатывать каждую проблемную область тела. Поэтому данное массажное кресло очень популярно среди спортсменов, и тех, кто хочет иметь привлекательную подтянутую фигуру.

Вибрационный массаж, который создаётся благодаря уникальному расположению роликов, интенсивно воздействует на мышцы тела. В результате совместной плодотворной работы мышц и массажёра, человек получает привлекательную фигуру. Пользователь теряет лишний объем тела, кожа становится подтянутой.

Разработчики массажного кресла US Medica Quadro побеспокоились о тех людях, которые проводят свой рабочий день на ногах. Функция расслабляющего массажа шеи и плеч, а также ног и бёдер направлена на улучшение кровообращения в этих частях тела. В результате проработки шеи и плеч снимается напряжение в шейно-плечевом отделе. Убираются все зажимы, которые препятствовали нормальному движению крови к мозгу. Такая процедура способна снять головную боль.

Аппаратный массаж бёдер и ног положительно влияет на отток лимфы. Хорошо промассированные нижние конечности более защищены от отёков и варикозного расширения вен. Данный вид массажа устраняет боли в мышцах, которые вызваны чрезмерными физическими нагрузками. Достаточно 15 минут для того, чтоб восстановить повреждённые мышцы.

Массажное кресло GESS Optimus

Массажное кресло с 3 автоматическими программами массажа и 4 видами воздушно-компрессионного, 3 видами роликового массажа. В кресле Optimus сбалансированы все основные виды разминающего, расслабляющего, воздушно-компрессионного массажа.
Программы подобраны для полного расслабления мышц за непродолжительное время. Массажный механизм имеет 14 массажных роликов для тщательной проработки каждого участка спины. Кресло отличается стильным дизайном и подойдёт для дома.

Отдельным плюсом можно выделить возможность составления массажной программы под себя, благодаря выбору зоны массажа, регулированию интенсивности воздушно-компрессионного воздействия и возможности регулирования скорости вращения роликов.

Роликовый массаж с регулировкой скорости вращения роликов и выбором зоны массажа. Нижняя часть кресла удлиняется на 16 см, что делает его универсальным для любого роста.Есть функция нулевой гравитации, кресло будет поднято в комфортное для массажа положение.

Кресло позволит привести в тонус мышцы, позволит расслабиться в любое удобное для вас время без походов в массажный салон.

Массажное кресло Anatomico Marco

Данное массажное кресло предназначено для проведения массажа мышечных тканей. Массаж применяют в различных областях медицины, особенно в период реабилитации и восстановления.
Массаж помогает восстановить поврежденные ткани, усилить циркуляцию крови, снять отечность и оживить работу внутренних органов.

Регулярный разминающий массаж является наилучшей профилактикой множества недугов, которыми страдает 80% населения: остеохондроз, сколиоз и другие виды искривлений позвоночника, радикулит, ревматизм и многое другое. Чаще всего это связано с малоподвижным и сидячим образом жизни, отсутствием физических упражнений, что в свою очередь, приводит к атрофированию мышц.

Регулярный массаж на кресле MARCO является отличной профилактикой различных заболеваний всего организма. Массаж улучшает кровообращение и лимфодренаж, делает мышцы однородными мягкими и эластичными, заставляет мышцы сокращаться и укрепляет их, так же способствует выведение из мышц шлаков и солей и поднимает жизненный тонус. Ещё массаж на кресле MARCO помогает снять напряжение и усталость, расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом.

Массажное кресло Casada Hilton 3

Casada Hilton 3 – ультрасовременное массажное кресло для дома или офиса. Существенным отличием от аналогов стали многофункциональность, привлекательный дизайн для интеграции в любой интерьер и невысокая цена. Подарите себе незабываемые ощущения профессионального массажа доступного в любой момент.
Разработчик предусмотрел все нюансы, чтобы Вы чувствовали себя комфортно при работе с любым режимом Хилтон 3. Предлагаем оценить характерные черты, на которые Вы неизбежно обратите внимание.

Hilton 3 отличается от аналогов, внешний вид которых говорит об инновациях и высоких технологиях. В этой модели упор сделан на возможность вписаться в любую обстановку. Современное кресло не затмевает всё окружающее своим видом, а органично дополняет его. Экологическая кожа, качественный текстиль, мягкие очертания – неустаревающая классика, которая всегда будет рядом.

Сидя в массажном кресле Хилтон 3, Вы не будете тонуть в нем или ощущать себя зажатым. Несмотря на компактность, модель предназначена для пользователей разных возрастов, пола, типа фигуры и габаритов.

Тем кому не рекомендуется или не хочется делать роликовый массаж, могут воспользоваться режимом воздушно-компрессионного массажа. Воздушные подушки, расположенные по всему креслу, бережно простимулируют мышцы, улучшат движение крови, снимут накопившееся напряжение. Никаких болевых ощущений. Вы останетесь довольны.

Подножка Хилтон 3 легко подстраивается под разные размеры ноги. Так удастся добиться лучшей эффективности массажа. Ролики и воздушные подушки аккуратно разминают стопы и икры, устраняют последствия многочасовой активности.

Программы Braintronics – новое слово в массажных технологиях. Используйте свой смартфон, чтобы запускать специальные программы массажа. Теперь не нужно использовать встроенные программы, как это происходило в ранних моделях. Запускайте со своего гаджета подходящую 21-минутную программу релаксации, коллекция которых будет периодически пополняться. Скачать программы Braintronics можно в магазинах приложений App Store и Google Play.

Пульт управления с цветным дисплеем размещен на боковой панели кресла – так, чтобы не мешать массажу, но всегда быть под рукой. Управление интуитивно понятно, а маленькие пиктограммы на клавишах без всяких инструкций подскажут назначение каждой из них.

Оцените впечатляющую акустику, которая дополняет базовые функции массажа. Серьезная аудиосистема с объемным звучанием – существенный компонент Хилтон 3, а не просто необязательное дополнение к креслу. Встроенный набор музыки предназначен для создания настроения, подходящего для выбранного режима. Включите и свою подборку музыки, в полной мере наслаждаясь происходящим.

Комментарии и отзывы GESS Bonn
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