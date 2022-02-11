McDonald's может открыть ресторан в метавселенной с доставкой на дом

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's готовится к запуску «виртуального ресторана с реальными и виртуальными товарами», который также будет доставлять еду на дом. С помощью этого проекта метавселенной McDonald's стремится предоставлять виртуальные продукты питания и напитки в виде загружаемых мультимедийных файлов, содержащих изображения, текст, аудио, видео и невзаимозаменяемые токены ( NFT ).

Кроме того, McDonald's рассматривает возможность привязки своего бренда McCafe к своему проекту метавселенной, который также будет поддерживать виртуальные мероприятия и развлекательные услуги.

Ранее на в Твиттере появилась информация, что сеть пекарен и кафе Panera Bread представила аналогичную торговую марку для своего входа в метавселенную. На данный момент официальное подтверждение от McDonald's по этому поводу не поступало. В прошлом году McDonald's в США запустил свои первые NFT, чтобы отметить 40-летие сэндвича McRib.