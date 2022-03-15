MediaTek готовится выделить свою дочернюю компанию Airoha

Еще в 2007 году Mediatek стала акционером, выкупив долю Benq в Airoha, а десятилетие спустя MediaTek объединила некоторые из своих бизнес-подразделений в Airoha. MediaTek готовится разместить Airoha на тайваньской фондовой бирже, и это дает компании несколько преимуществ. Основная линейка продуктов Airoha — это чипы Bluetooth, но компания также производит различные устройства для интернет-шлюзов и маршрутизаторов GPS/GNSS, WiFi, DVB-S и xPON. Sony является одним из ее основных клиентов после того, как несколько лет назад компания перешла с Qualcomm на MediaTek/Airoha. Говорят, что другими клиентами являются Beats by Apple.

Сообщается, что компания сначала будет зарегистрирована на Тайваньском развивающемся фондовом рынке в течение как минимум шести месяцев. Компания оценивается в 3,3 миллиарда долларов США. MediaTek ожидает, что выручка Airoha вырастет примерно на 30 процентов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. По мере развития событий может показаться, что основная причина включения Airoha в список состоит не в непосредственном зарабатывании денег, а в том, чтобы попытаться привлечь нынешних и будущих клиентов. Это связано со своеобразной структурой премирования в большинстве тайваньских компаний, где все сотрудники получают долю прибыли, в основном независимо от их личной эффективности и эффективности работы отдела.
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