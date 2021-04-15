Мероприятие Apple Spring Loaded состоится 20 апреля

Apple подтвердила дату проведения презентации Spring Loaded. Компания будет придерживаться прошлогоднего плана, представив несколько продуктов. Ожидается, что Apple покажет новый iPad Pro 2021 года с дисплеем использующих технологию мини-светодиодов. Как было ранее известно, iPad Pro 2021 предлагает два варианта с экраном 11 и 12,9 дюймов. Также, мы ожидаем увидеть анонс Apple Silicon iMac с обновленным дизайном и чипом M1.

Мероприятие Spring Loaded состоится 20 апреля в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния. Начало онлайн-трансляции 20:00 по МСК.