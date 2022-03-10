Мероприятие Gamescom 2022 пройдет с 24 по 28 августа

Сегодня стало известно что Gamescom 2022 вернется в качестве гибридного мероприятия в этом году. Ежегодное выездное мероприятие было отменено в течение последних двух лет из-за глобальной пандемии, но как теперь подтвердила игровая ассоциация, в этом году мероприятие будет проходить как в физической, так и в цифровой форме, в период с 24 августа по 28 августа.

Будут предприняты дополнительные меры безопасности, чтобы помочь предотвратить заражение COVID-19 во время мероприятия, в том числе улучшенное управление входом, управление цифровой очередью, сверхширокие проходы и ограниченное количество билетов. «Концепция гигиены и безопасности, многократно проверенная Koelnmesse, будет развернута на Gamescom 2022, всегда в соответствии со всеми действующими нормами и в то же время обеспечивая безопасность и высокое качество пребывания» — говорится в пресс-релизе. Организация также объявила о своем намерении сделать Gamescom 2022 более устойчивой, чем когда-либо прежде. Эта инициатива под названием «Gamescom становится экологичной» направлена ​​на то, чтобы сделать вентиляционное отверстие климатически нейтральным в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет сокращения и предотвращения выбросов CO2.