Мероприятие IFA пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине

Немецкая техническая выставка IFA будет проведена со 2 по 6 сентября в Берлине в очной форме. На выставке буду продемонстрированы последние разработки в области бытовой электроники, бытовой техники, информационных технологий и телекоммуникаций.

Сегодняшняя новость появились после того, как IFA была отменена в 2021 году из-за неопределенности с COVID-19. «У отрасли есть сильное желание вернуться к очному мероприятию, и мы стремимся воплотить это в жизнь в Берлине в сентябре этого года безопасным и успешным образом», — говорит Мартин Экниг, генеральный директор Messe Berlin. С 1 апреля 2022 года посетители смогут посещать крупные мероприятия в Берлине без предъявления сертификата о вакцинации. На выставку билеты приобрели посетители из более чем 115 стран.
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