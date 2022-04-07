Мероприятие IFA пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине

Немецкая техническая выставка IFA будет проведена со 2 по 6 сентября в Берлине в очной форме. На выставке буду продемонстрированы последние разработки в области бытовой электроники, бытовой техники, информационных технологий и телекоммуникаций.

Сегодняшняя новость появились после того, как IFA была отменена в 2021 году из-за неопределенности с COVID-19. «У отрасли есть сильное желание вернуться к очному мероприятию, и мы стремимся воплотить это в жизнь в Берлине в сентябре этого года безопасным и успешным образом», — говорит Мартин Экниг, генеральный директор Messe Berlin. С 1 апреля 2022 года посетители смогут посещать крупные мероприятия в Берлине без предъявления сертификата о вакцинации. На выставку билеты приобрели посетители из более чем 115 стран.