Мероприятие Oppo Inno Day 2021 запланировано на 14 декабря

Каждый год Oppo проводит мероприятие, на котором представляет свои последние инновации и технологии. Компания объявила, что оно будет проходить с 14 по 15 декабря в Шэньчжэне, а участники со всего мира смогут посетить первый в истории виртуальный мир Inno World. Oppo с гордостью заявляет, что это виртуальное мероприятие станет одним из самых интерактивных онлайн-мероприятий за последние годы.

Oppo Inno World станет виртуальной сценой для мероприятия, и посетители смогут посетить все выставочные залы. Они также могут создавать уникальные аватарки и приглашать друг друга искать пасхалки, разбросанные по виртуальному миру. Регистрация уже открыта, и каждый желающий может присоединиться.
Комментарии и отзывы Oppo Inno Day 2021
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