Мероприятие Xiaomi в Нью-Йорке

2018-12-08, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi; [105]
Сегодня Xiaomi провела свое первое мероприятие Mi Fan в Нью-Йорке, где целью компании было создать ажиотаж вокруг китайского бренда, который медленно выходит на рынок США.

Менее 700 фанатов Mi зарегистрировались для участия в двухдневном мероприятии, на котором Xiaomi продемонстрировала различные продукты, которые компания предлагает по всему миру. Сегодня Xiaomi демонстрирует свои новейшие смартфоны: Mi MIX 3 , Mi A2 , Xiaomi Mi 8 и P OCOPHONE F1 - который по-прежнему остается лучшим смартфоном с процессором Snapdragon 845. На мероприятии также демонстрировалось приложение Mi Home и его совместимые продукты, такие как интеллектуальные лампочки, интеллектуальные вилки и лазерный проектор - в общей сложности Xiaomi продемонстрировала более 50 экосистемных продуктов, включая камеры и игрушки, которые все подключены к платформе IoT от Xiaomi.

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