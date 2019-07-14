Место свалки в Индии убивает местных жителей.

Газипур, одна из огромных свалок мусора в Нью-Дели, растет с пугающей скоростью с момента ее открытия в 1984 году. Высота составляет 213 футов - высота башен Лондонского моста. Предполагается, что в следующем году Газипур станет выше, чем Тадж-Махал, который находится на высоте 240 футов.

По словам анонимного муниципального чиновника в Нью-Дели, Газипур получает почти 2000 тонн дополнительного мусора каждый день. К сожалению, Газипур - не единственная гора мусора, с которой приходится иметь дело Нью-Дели. Есть несколько чудовищно заросших куч мусора, которые наносят ущерб здоровью местных жителей.