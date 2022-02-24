Meta создает новый переводчик речи на базе искусственного интеллекта

Meta объявила о создании нового переводчика речи на базе искусственного интеллекта, программное обеспечение, по-видимому, будет работать по всему миру. Это часть планов Meta относительно ее новой Метавселенной, которая, по ее мнению, является будущим онлайна, вы можете увидеть более подробную информацию ниже.

Meta AI объявляет о долгосрочных усилиях по созданию языка и инструментов машинного перевода, которые будут включать большинство языков мира. Среди них два новых проекта. Первый проект - это No Language Left Behind, где мы создаем новую передовую модель ИИ, которая может учиться на языках с меньшим количеством примеров для обучения, и мы будем использовать ее для обеспечения высококачественных переводов на сотни языков, от астурийского до лугандского. Второй - это Universal Speech Translator, в котором мы разрабатываем новые подходы к переводу речи с одного языка на другой в режиме реального времени, чтобы мы могли поддерживать языки без стандартной системы письма, а также письменные и устные языки. Потребуется гораздо больше работы, чтобы обеспечить всех во всем мире действительно универсальными инструментами перевода. Но мы считаем, что описанные здесь усилия являются важным шагом вперед. Обмен подробностями и открытие исходного кода нашего кода и моделей в будущем означает, что другие могут опираться на нашу работу и приближать нас к достижению этой важной цели.
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