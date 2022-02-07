Meta заявляет, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе

Новый закон Евро Союза требует от компаний, которые собирают пользовательские данные в рамках союза, хранить и обрабатывать эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются как на серверах в США, так и на европейских серверах, что имеет решающее значение для таргетинга рекламы и предприятий, работающих на этих социальных платформах.

В отчете, представленном Комиссии по ценным бумагам и биржам, Meta предполагает, что если компания не будет соблюдать новые правила ЕС, она просто прекратит предоставлять свои услуги Facebook и Instagram в рамках союза. Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг утверждает, что это нанесет ущерб многим предприятиям в ЕС, которые полагаются на услуги и рекламу, предоставляемые компанией. Финансовый отчет прошлой недели привел к падению акций Meta на 25% после того, как компания впервые в своей истории потеряла ежедневных активных пользователей.