Meta заявляет, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе

В отчете, представленном Комиссии по ценным бумагам и биржам, Meta предполагает, что если компания не будет соблюдать новые правила ЕС, она просто прекратит предоставлять свои услуги Facebook и Instagram в рамках союза. Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг утверждает, что это нанесет ущерб многим предприятиям в ЕС, которые полагаются на услуги и рекламу, предоставляемые компанией. Финансовый отчет прошлой недели привел к падению акций Meta на 25% после того, как компания впервые в своей истории потеряла ежедневных активных пользователей.