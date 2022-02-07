Meta заявляет, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе

Новый закон Евро Союза требует от компаний, которые собирают пользовательские данные в рамках союза, хранить и обрабатывать эти данные на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются как на серверах в США, так и на европейских серверах, что имеет решающее значение для таргетинга рекламы и предприятий, работающих на этих социальных платформах.

В отчете, представленном Комиссии по ценным бумагам и биржам, Meta предполагает, что если компания не будет соблюдать новые правила ЕС, она просто прекратит предоставлять свои услуги Facebook и Instagram в рамках союза. Вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг утверждает, что это нанесет ущерб многим предприятиям в ЕС, которые полагаются на услуги и рекламу, предоставляемые компанией. Финансовый отчет прошлой недели привел к падению акций Meta на 25% после того, как компания впервые в своей истории потеряла ежедневных активных пользователей.
Комментарии и отзывы Meta
BlackBerry продает мобильные патенты на 600 миллионов доллар…
BlackBerry продает мобильные патенты на 600 миллионов долларГод назад BlackBerry продала компании Huawei 90 патентов, а теперь компания объявила о сделке на 600 милл…
Генеральный директор Apple, Тим Кук владеет криптовалютой, н…
Генеральный директор Apple, Тим Кук владеет криптовалютой, нИнвестиции в криптовалюту вызывают споры по разным причинам, но есть часть людей, которые активно инвести…
Toshiba расширит производственные мощности полупроводников…
Toshiba расширит производственные мощности полупроводниковКорпорация Toshiba Electronic Devices & Storage сегодня объявила о строительстве нового завода по произво…
TSMC и UMC внедряют правила работы из дома в связи с распрос…
TSMC и UMC внедряют правила работы из дома в связи с распросЕще несколько недель назад Тайвань был в значительной степени защищен от локального распространения корон…
Открылся новый магазин Apple Rosenthaler Strabe в Берлине…
Открылся новый магазин Apple Rosenthaler Strabe в БерлинеApple объявила об открытии нового магазина Apple Store в Берлине Apple Rosenthaler Strabe. Apple Rosentha…
Huawei открывает крупнейшую лабораторию здравоохранения в Ки…
Huawei открывает крупнейшую лабораторию здравоохранения в КиКитайская технологическая компания Huawei, в рамках своей растущей поддержки разработки интеллектуальных …
Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в Росси…
Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в РоссиРоссийский суд оштрафовал Google на 98 миллионов долларов за отказ удалить контент, который в стране счит…
Обнародованы победители Apple Music Awards 2021…
Обнародованы победители Apple Music Awards 2021Apple объявила победителей премии Apple Music Awards 2021 года, это третья ежегодная награда компании для…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor