Micron объявляет о массовой поставке первого в мире 176-слойного твердотельного накопителя QLC NAND

Micron Technology, Inc. сегодня объявила о начале массовых поставок первого в мире 176-слойного твердотельного накопителя QLC NAND. Созданная на основе самой передовой архитектуры NAND, 176-слойная память Micron QLC NAND обеспечивает лучшую в отрасли плотность хранения и оптимизированную производительность для широкого спектра приложений с большим объемом данных. Разработанная для вариантов использования, охватывающих среды клиентов и центров обработки данных, новая трансформирующая технология Micron NAND теперь доступна с выпуском Micron 2400 SSD, первого в мире 176-слойного PCIe Gen4 QLC SSD для клиентских приложений. Новый 176-слойный QLC NAND также будет использоваться в некоторых потребительских твердотельных накопителях Micron Crucial и доступен в качестве компонента для разработчиков систем.

Новаторская 176-слойная память QLC NAND от Micron обеспечивает беспрецедентное количество слоев и плотность для флэш-памяти QLC NAND и следует за поставкой Micron первой в отрасли 176-слойной TLC NAND. Кроме того, 176-слойная память Micron QLC NAND обеспечивает на 33 % более высокую скорость ввода-вывода и на 24 % более низкую задержку чтения по сравнению с накопителем Micron предыдущего поколения. Его архитектура сменного затвора является единственной флэш-памятью QLC массового производства, в которой ловушка заряда сочетается с конструкцией CMOS под массивом. Эти улучшения стимулируют внедрение твердотельных накопителей QLC на рынке клиентских ПК, что, как ожидается, утроит внедрение QLC к 2023 году, превысит 35% и достигнет почти 80% битовой доли в 2025 году.

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