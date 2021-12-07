Micron объявляет о новом центре производства памяти в Атланте

Micron Technology, один из крупнейших в мире производителей полупроводников и единственный производитель памяти в США, сегодня объявил о планах по открытию своего нового центра разработки памяти в Мидтауне Атланты, что расширит присутствие компании на юго-восток. Новый сайт, который откроет свои двери для бизнеса в январе 2022 года, позволяет Micron расширить свой доступ к богатому фонду технических талантов Атланты, чтобы еще больше продвинуть свое лидерство в области проектирования памяти и инженерии, а также оказать положительное влияние на сообщество. Micron стремится установить прочные партнерские отношения со многими учреждениями в регионе, включая Университет Эмори, Технологический институт Джорджии, Колледж Морхаус, Колледж Спелмана и Университет Джорджии.

Память и хранилище составляют растущую часть глобального рынка полупроводников и составляют примерно 30% всех полупроводников. Micron и его фонд активно сотрудничают с Технологическим институтом Джорджии. Постоянные отношения между Micron и университетом предоставляют студентам экспериментальные исследования и равный доступ к инженерному образованию. Усилия по сотрудничеству включают в себя работу с Центром инженерного образования и разнообразия Технологического института Джорджии (CEED), программу взаимного наставничества, программу Micron COVID-19 UV Robot Design Challenge, а также согласование с учебной программой класса для стимулирования роста в образовании.
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