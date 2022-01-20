Micron планирует построить новый завод в Техасе

Несмотря на то, что Micron продала свой завод в Лехи, штат Юта, компании TI еще в октябре прошлого года, похоже, что Micron готова построить новый, скорее всего, более совершенный завод, и сейчас ходят слухи, что он может оказаться в Остине, штат Техас. В настоящее время у Micron есть два завода в Вирджинии и один в Айдахо, плюс четыре в Сингапуре, четыре на Тайване, один в КНР и один в Японии. Следует отметить, что раньше у Micron был завод за пределами Далласа, так что Техас не совсем незнакомая земля для Micron. Говорят, что изначально Micron присматривалась к Северной Каролине для своего нового завода, но, по-видимому, компания передумала.

В прошлом году Micron объявила, что намерена инвестировать около 150 миллионов долларов США в расширение и усовершенствование своих нынешних заводов, а также в строительство дополнительных предприятий. В дополнение к Техасу, Калифорния и Аризона, по-видимому, все еще находятся в процессе, хотя неясно, когда Micron примет окончательное решение. Фабрика, очевидно, будет производить либо DRAM, либо флэш-память, но неясно, на каких рынках Micron планирует расширить свое производство, но DRAM кажется более вероятной, исходя из текущих рыночных условий.