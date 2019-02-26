Micron показала карту памяти на терабайт

Компания Micron официально представила новую карту памяти формата microSD, которая имеет объем в 1 терабайт памяти. Это шикарный вариант для флагманских смартфонов, у которых есть слот для карты памяти. Вы получаете возможность поставить новинку себе в устройство и полностью забыть о проблемах с пространством для личного контента. Конечно, это будет интересно лишь определенному сегменту пользователей, которые привыкли носить много контента в своем смартфоне или планшете, ведь большинству столько памяти просто не нужно. Кроме того, нужно понимать, что за такой продукт нужно будет отдать довольно много денег, ведь 1 терабайт в столь компактном виде стоит денег, без всякого сомнения. Будет интересно узнать цену для розничной продажи.